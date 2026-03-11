In Mexiko stranden zwei Weltuntergangsfische

Two massive deep-sea Oarfish wash up onto shore in Cabo San Lucas, Mexico.



The fish, also known as “doomsday fish,” can measure up to 30-feet long.



Oarfish are very rarely observed and live at a depth of around 3000 feet.



"Just as they finished helping the first one, they…

Vor ein paar Tagen wurden im mexikanischen Cabo San Lucas zwei meterlange Riemenfische – auch «Weltuntergangsfische» genannt – an Land gespült. Doch was steckt hinter den geheimnisvollen Tiefseetieren?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Cabo San Lucas (Mexiko) wurden kürzlich zwei mehrere Meter lange Riemenfische angespült, eine seltene Tiefseeart, die normalerweise in bis zu 1000 Metern Tiefe lebt.

Wegen alter Mythen gelten die Tiere als «Weltuntergangsfische», da ihr Auftauchen laut Legenden Naturkatastrophen wie Erdbeben ankündigen soll. Mehr anzeigen

Vor ein paar Tagen machten Touristen am Strand von Cabo San Lucas in Mexiko eine ungewöhnliche Entdeckung: Gleich zwei mehrere Meter lange Riemenfische wurden von den Wellen an Land gespült. Besorgte Feriengäste haben die Fische wieder ins Wasser manövriert.

Die seltenen Tiefseefische leben normalerweise in bis zu 1000 Metern Tiefe und werden nur sehr selten gesichtet. In der Umgangssprache gelten sie als «Weltuntergangsfische», weil alte Mythen ihnen eine Verbindung zu Naturkatastrophen wie Erdbeben nachsagen.

Was hat es mit dem Mythos auf sich?

Der Riemenfisch hat seit Jahrhunderten einen geheimnisvollen Ruf. Wegen seines langen, schlangenartigen Körpers und seiner glatten, silbrigen Haut wurde er früher oft für ein Seeungeheuer gehalten. Dabei können die Tiere tatsächlich bis zu acht Meter lang werden und bis zu 250 Kilogramm wiegen.

Auch in der japanischen Mythologie taucht der Tiefseefisch auf. Dort wird er «Ryūgū no tsukai» genannt – der «Botschafter aus dem Reich des Meeresgottes». Wird ein Riemenfisch an die Küste gespült, gilt das laut Legende als schlechtes Omen und soll Naturkatastrophen wie Erdbeben ankündigen. Vor dem schweren Tōhoku-Erdbeben 2011 sollen Berichten zufolge mehrere Tiere an Japans Küsten entdeckt worden sein.

Wissenschaftlich belegt ist dieser Zusammenhang allerdings nicht: Eine Studie aus dem Jahr 2019 fand keinen Hinweis darauf, dass das Auftauchen der Fische mit Erdbeben zusammenhängt. Forschende sprechen deshalb eher von einem Aberglauben.

