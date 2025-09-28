Auf der höchsten Brücke der Welt rollt jetzt der Verkehr

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern. Bild: dpa Sie verkürzt die Fahrtzeigt durch die Schlucht von rund zwei Stunden auf wenige Minuten. Bild: dpa Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter. Bild: dpa Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre Bild: dpa Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern. Bild: dpa Sie verkürzt die Fahrtzeigt durch die Schlucht von rund zwei Stunden auf wenige Minuten. Bild: dpa Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter. Bild: dpa Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre Bild: dpa

Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht eine Rekordhöhe von bis zu 625 Metern. Volkswirtschaftlich ist der Bau der Brücke jedoch nicht unumstritten.

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou ist eröffnet worden.

Damit geht die höchste Brücke der Welt in Betrieb. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn beträgt 625 Meter.

Durch die Eröffnung verkürzt sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf zwei Minuten verkürzen. Mehr anzeigen

Die höchste Brücke der Welt ist in der südwestchinesischen Provinz Guizhou für den Verkehr freigegeben worden. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn der Huajiang Grand Canyon Bridge beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter.

Fahrtzeit zwei Minuten statt zwei Stunden

Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

«Die Eröffnung der Huajiang-Grand-Canyon-Brücke senkt die Reisezeit zwischen beiden Seiten von zwei Stunden auf zwei Minuten», hatte die Leiterin der Verkehrsbehörde der Provinz Guizhou, Zhang Yin, am Mittwoch bei einer Medienkonferenz gesagt. Die Brücke führe zu «enormen Verbesserungen der regionalen Verkehrsbedingungen» und gebe der «wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung» der Region neue Impulse.

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf über zwei Milliarden Renminbi (rund 220 Millionen Franken).

Kritik an hohen Kosten

China hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv in seine Infrastruktur investiert. In der bergigen Provinz Guizhou steht bereits die bislang höchste Brücke der Welt: Die Beipanjiang-Brücke hat eine Höhe von 565 Metern. Sie wurde nun von der Huajiang-Grand-Canyon-Brücke als - gemessen am Abstand zum Boden - höchste Brücke der Welt abgelöst.

Wird allein die Höhe des Bauwerks als Massstab genommen, ist das Viadukt von Millau in Südfrankreich die höchste Brücke der Welt. Die Struktur der Brücke hat eine Höhe von 343 Metern.

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes.