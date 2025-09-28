Auf der höchsten Brücke der Welt rollt jetzt der Verkehr

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

625 Meter über dem Flussbett Auf der höchsten Brücke der Welt rollt jetzt der Verkehr

dpa

28.9.2025 - 19:15

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery
Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern.

Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern.

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Sie verkürzt die Fahrtzeigt durch die Schlucht von rund zwei Stunden auf wenige Minuten.

Sie verkürzt die Fahrtzeigt durch die Schlucht von rund zwei Stunden auf wenige Minuten.

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter.

Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter.

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery
Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern.

Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern.

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Sie verkürzt die Fahrtzeigt durch die Schlucht von rund zwei Stunden auf wenige Minuten.

Sie verkürzt die Fahrtzeigt durch die Schlucht von rund zwei Stunden auf wenige Minuten.

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter.

Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter.

Bild: dpa

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet - Gallery. Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre

Bild: dpa

Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht eine Rekordhöhe von bis zu 625 Metern. Volkswirtschaftlich ist der Bau der Brücke jedoch nicht unumstritten.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

28.09.2025, 19:15

28.09.2025, 19:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou ist eröffnet worden.
  • Damit geht die höchste Brücke der Welt in Betrieb. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn beträgt 625 Meter.
  • Durch die Eröffnung verkürzt sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf zwei Minuten verkürzen.
Mehr anzeigen

Die höchste Brücke der Welt ist in der südwestchinesischen Provinz Guizhou für den Verkehr freigegeben worden. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn der Huajiang Grand Canyon Bridge beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter.

Fahrtzeit zwei Minuten statt zwei Stunden

Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

«Die Eröffnung der Huajiang-Grand-Canyon-Brücke senkt die Reisezeit zwischen beiden Seiten von zwei Stunden auf zwei Minuten», hatte die Leiterin der Verkehrsbehörde der Provinz Guizhou, Zhang Yin, am Mittwoch bei einer Medienkonferenz gesagt. Die Brücke führe zu «enormen Verbesserungen der regionalen Verkehrsbedingungen» und gebe der «wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung» der Region neue Impulse.

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf über zwei Milliarden Renminbi (rund 220 Millionen Franken). 

Spektakulärer Rekordbau in China. 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Kritik an hohen Kosten

China hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv in seine Infrastruktur investiert. In der bergigen Provinz Guizhou steht bereits die bislang höchste Brücke der Welt: Die Beipanjiang-Brücke hat eine Höhe von 565 Metern. Sie wurde nun von der Huajiang-Grand-Canyon-Brücke als - gemessen am Abstand zum Boden - höchste Brücke der Welt abgelöst.

Wird allein die Höhe des Bauwerks als Massstab genommen, ist das Viadukt von Millau in Südfrankreich die höchste Brücke der Welt. Die Struktur der Brücke hat eine Höhe von 343 Metern.

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes.

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Mehr zum Thema

Saudi-Arabiens Megacity «The Line». Bilder zeigen: Das Mega-Projekt wächst – trotz Kritik und Zweifeln

Saudi-Arabiens Megacity «The Line»Bilder zeigen: Das Mega-Projekt wächst – trotz Kritik und Zweifeln

Schiffsunglück in Baltimore. Monströse Kräne bergen riesige Brückenteile

Schiffsunglück in BaltimoreMonströse Kräne bergen riesige Brückenteile

Tramgleis und Trottoir weg. Brücke in Dresden eingestürzt

Tramgleis und Trottoir wegBrücke in Dresden eingestürzt

Meistgelesen

«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil
So hat deine Gemeinde heute abgestimmt
Rimoldi: «Spinner aus Corona-Bewegung» haben Abstimmung zu E-ID «sabotiert»
Zürich sagt Ja zum VBZ-Abo für 365 Franken – und Nein zu Laubbläsern
Auf der höchsten Brücke der Welt rollt jetzt der Verkehr