«Fat Bear Week» In Alaska wird gewählt – wer ist der dickste Bär im Land?

Adrian Kammer

28.9.2025

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

Vor dem Winterschlaf wird der dickste Bär im Katmai-Nationalpark im US-Bundesstaat Alaska gewählt. Zwölf Tiere streiten sie sich um den Titel. Dabei kämpfen sie mit unterschiedlichen Handycaps.

25.09.2025

Vor dem Winterschlaf wird der dickste Bär im Katmai-Nationalpark im US-Bundesstaat Alaska gewählt. Zwölf Tiere streiten sie sich um den Titel. Dabei kämpfen sie mit unterschiedlichen Handycaps.

Adrian Kammer

28.09.2025, 15:20

28.09.2025, 15:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der «Fat Bear Week» wird der dickste Bär in Alaska gewählt.
  • Im Internet kann man für einen von zwölf Kandidaten abstimmen.
  • Vor dem Winterschlaf schlagen sich die Pelztiere den Bauch voll, um genügend Fettreserven anzulegen.
  • Die Weibchen sind dabei im Nachteil, weil sie sich um den Nachwuchs kümmern müssen.
  • Trotz Mutterschaft errang die Bärin Grazer 2024 den Sieg und will ihn heuer verteidigen.
Mehr anzeigen

Ewiger Ruhm und Ehre winken dem Sieger der «Fat Bear Week». Er erhält einen Platz an der «Champions Wall» im Katmai-Nationalpark. Tausende User stimmen auf der Internetseite des Parks für ihren Favoriten unter den zwölf dicksten Bären ab.

Dick steht für Erfolg

In der Welt der Bären ist dick sein ein Zeichen von Erfolg. Vor dem Winterschlaf geht es darum, möglichst viel zu fressen, um Fettreserven anzulegen. Dabei kämpfen die Tiere mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Titelverteidigerin Grazer muss sich um ihre Jungen kümmern, während der letztjährige Zweitplazierte Chunk unter einem gebrochenen Kiefer leidet.

Mehr über die Favoriten und wie weit sich die Bären den Menschen nähern, siehst du in unserem Video.

