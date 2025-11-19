  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Todesurteil in Abwesenheit Wer ist Sheikh Hasina – und warum wurde sie verurteilt?

Fabienne Berner

19.11.2025

Todesurteil in Abwesenheit: Wer ist Sheikh Hasina – und warum wurde sie verurteilt?

Todesurteil in Abwesenheit: Wer ist Sheikh Hasina – und warum wurde sie verurteilt?

Das Todesurteil gegen die ehemalige Premierministerin Bangladeschs ist ein politischer Paukenschlag: Hasina soll für Gewalt mit hunderten Toten verantwortlich sein. Doch die Exilantin lebt sicher in Indien – vorerst.

18.11.2025

Das Todesurteil gegen die ehemalige Premierministerin Bangladeschs ist ein politischer Paukenschlag: Hasina soll für Gewalt mit hunderten Toten verantwortlich sein. Doch die Exilantin lebt sicher in Indien – vorerst.

Fabienne Berner

19.11.2025, 10:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sheikh Hasina, ehemalige Premierministerin Bangladeschs, wurde am 17. November 2025 in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
  • Das Urteil steht im Zusammenhang mit landesweiten Studentenprotesten 2024, bei denen bis zu 1'400 Menschen getötet wurden.
  • Im Video von blue News erfährst du, wie Sheikh Hasina von der Hoffnungsträgerin zur umstrittenen Politikerin wurde – bis hin zu ihrer Flucht ins Exil.
Mehr anzeigen

Über zwei Jahrzehnte lang stand die heute 78-jährige Sheikh Hasina an der Spitze Bangladeschs – länger als fast jede andere demokratisch gewählte Regierungschefin weltweit. Heute lebt sie im Exil in Indien, während sie ein Tribunal in ihrer Heimat zum Tode verurteilt. Wie kam es so weit?

Im Video von blue News erfährst du, wie die Tochter des bangladeschischen Staatsgründers Sheikh Mujibur Rahman an die Macht kam, weshalb die einstige Hoffnungsträgerin später in Kritik geriet und was das umstrittene Urteil für Hasina und die politische Zukunft der Region bedeutet.

Mehr aus dem Ressort

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

Donald Trump liebt Zölle, wie der Präsident stets betont. Das Gute daran: Zahlen müssen andere, und auf die Preise in den USA wirken sie sich auch nicht aus. Oder stimmt es am Ende etwa gar nicht, was uns das Weisse Haus immer wieder erzählt?

17.11.2025

Meistgelesen

Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender
Auto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt
Musiker Konstantin Wecker gibt Beziehung mit Minderjähriger zu
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht
ATACMS vs. Iskander: Duell der Langstrecken-Waffen +++ Heftige Kämpfe in Pokrowsk

Mehr Videos

Streit um Nofretete. Ägypten eröffnet Museum in Gizeh – und will endlich seine Königin zurück

Streit um NofreteteÄgypten eröffnet Museum in Gizeh – und will endlich seine Königin zurück

Naturspektakel auf Hawaii. Was hinter dem seltenen «Vulnado» steckt

Naturspektakel auf HawaiiWas hinter dem seltenen «Vulnado» steckt

Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang?. Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide

Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang?Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide