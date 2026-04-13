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Sieben Festnahmen Video zeigt öffentliche Demütigung von Mitarbeitenden

Nicole Agostini

13.4.2026

Schikane, Demütigung und Ausbeutung: Wer schlecht performt, kriegt eine Torte ins Gesicht geworfen

Schikane, Demütigung und Ausbeutung: Wer schlecht performt, kriegt eine Torte ins Gesicht geworfen

n einem Callcenter in Madrid wurden ausländische Arbeitskräfte systematisch schikaniert und bestraft. Wie das Video zeigt, warfen die Arbeitgeber den Mitarbeitenden, die schlecht performten, Torten ins Gesicht. 

10.04.2026

In einem Callcenter in Madrid wurden ausländische Arbeitskräfte systematisch schikaniert und bestraft. Wie das Video zeigt, warfen die Arbeitgeber den Mitarbeitenden, die schlecht performten, Torten ins Gesicht. Das führte zu sieben Festnahmen.

Nicole Agostini

13.04.2026, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die spanische Polizei hat in Madrid sieben Personen festgenommen, die ein Callcenter betrieben und ausländische Arbeitskräfte ausgebeutet haben sollen.
  • Die Vorwürfe lauten: Nötigung am Arbeitsplatz, Schädigung der Gesundheit und Verbrechen gegen die moralische Integrität.
  • Die Mitarbeitenden wurden bei Nichterreichen der Verkaufsziele öffentlich gedemütigt: Sie wurden vor Kolleg*innen mit Torten beworfen.
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Die spanische Behörde für Arbeitsinspektion und die Polizei nahm am Donnerstag sieben Personen in einem Callcenter in Madrid fest, weil diese ausländische Arbeitskräfte ausgebeutet haben sollen.

Die Mitarbeiter*innen, die ihre Verkaufsziele nicht erreichten, wurden systematisch gedemütigt und schikaniert: Sie mussten sich hinknien, während ihnen vor den Augen der Kolleg*innen Torten ins Gesicht geworfen oder gedrückt wurden.

Diese öffentlichen Erniedrigungen nutzte der Arbeitgeber gezielt, um den Leistungsdruck massiv zu erhöhen und Mitarbeiter*innen zu besseren Quoten zu drängen.

Im Video siehst du, wie die Arbeitnehmer*innen mit Torten beworfen werden.

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