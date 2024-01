Wer trotz Reservation nicht auftaucht, soll trotzdem zahlen

Gatronomiebetriebe in Basel gehen gegen No-Shows mit Bussen vor. Bild: picture alliance/dpa

Basler Restaurantbesitzer ärgern sich über No-Shows: Immer mehr Gäste reservieren einen Tisch, erscheinen dann aber nicht. Jetzt greifen die Gastronomen zu harten Massnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wirte in Basel gehen gegen das Nichterscheinen von Gästen vor, die einen Tisch reserviert haben.

Einige Restaurants verlangen zum Schutz vor finanziellen Verlusten eine Kreditkartengarantie.

Dadurch droht für Nichterscheinen schnell mal eine Strafe von bis zu 750 Franken pro Tisch. Mehr anzeigen

Dass ein Restaurantbesuch teuer werden kann, ist allen Schweizer*innen klar. Doch jetzt kann auch ein nicht angetretener Besuch in Basel richtig teuer werden, wie die «Basler Zeitung» herausgefunden hat. Denn die Gastronomen gehen gegen das Nichterscheinen von Gästen vor, die einen Tisch reserviert haben – und das mit saftigen Beträgen.

Im «Volkshaus Basel» wurde zum Schutz vor grösseren Verlusten ab zehn Personen eine Kreditkartengarantie eingeführt. Wie teuer es werden kann, erklärt Martin Reinshagen, General Manager, im «Volkshaus»: «Wir ziehen pro Person, die nicht erscheint, 75 Franken ein.» Da kommen dann schnell mal 750 Franken zusammen.

Für die Gastronomen ist diese Reaktion verständlich, denn zwischen Weihnachten und Neujahr hat es jeden Tag zehn bis 15 Prozent reservierte, aber dann leere Plätze gegeben, und «das wird immer extremer», ärgert sich Reinshagen.

Zunahme des Trends

Warum sich dieses Problem immer weiter ausbreitet, kann sich der «Volkshaus»-Manager nicht genau erklären. «Vielleicht sind es Touristengruppen, die einfach mal in einigen Restaurants reservieren und sich dann am Tag selbst entscheiden, wo sie essen gehen», erklärt er der «Basler Zeitung».

Eine Zunahme dieses Trends stellt man auch im Basler Hotel Krafft fest. Im letzten Jahr gab es 170 No-Shows bei Tischen für zwei bis acht Personen. Doch nach Aussage von Eldar Hernández, stellvertretender Direktor und Restaurantleiter, wird die Kreditkartengarantie nur zu Weihnachten und während der Art Basel eingeführt – und die nicht erschienenen Gäste mit 100 Franken pro Person zur Kasse gebeten.

Keine Stammgäste verärgern

Etwas differenzierter sieht das Sascha Brestler, Geschäftsführer im Restaurant Schlüsselzunft. Er kennt auch das Problem, besonders an Feiertagen und grossen Messen, will aber mit einer Kreditkartengarantie seine Stammgäste und Schweizer Kunden nicht verärgern. Er verschickt 24 Stunden vor dem Termin eine Erinnerungsmail oder SMS an die Gäste – und hofft so, das Problem in den Griff zu bekommen.