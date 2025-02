«Wer versteht schon Schwiizerdeutsch? Lern bitte Deutsch»

Pöbeln kann sie: Tiktok-Influencerin Nichtsara. Tiktok

Kavallerieattacke einer deutschen Influencerin auf Tiktok: Nichtsara legt sich mit Schweizer*innen wegen der Sprache an. Die Mundart-Kommentare, die zurückkommen, versteht sie leider nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Influencerin Nichtsara beschwert sich dezidiert darüber, dass sie Schwiizerdütsch nicht versteht.

Wer Schwiizerdütsch verstehe, würde lügen.

Nach Gegenwind für ihr Video liest sie kritische Kommentare von Schweizern vor, die ihr Freund und sie zumeist nicht verstehen. Mehr anzeigen

Wer tiefgründige Inhalte sucht, ist bei Tiktok meistens nicht gut aufgehoben. Auch bei der deutschen Influencerin Nichtsara ist das Niveau überschaubar.

In kurzen Clips kommentiert sie Diskussionen mit Tiktok-Kommentatoren («I need to come down, i'm an adult»), tanzt (mit gestrecktem Mittelfinger), singt im Badezimmer (zu «Chandelier» von Sia) – oder singt und tanzt («Wie ich mich morgens in meinem Bademantel mit einem Kaffee fühle»).

Mit ihren Videos erreicht sie mal gut 7800 Zuschauende (es geht um die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs) – und mal über 404'000, wenn sie «Ich liebe GenZ» postet.

Und nun hat diese junge deutsche Influencerin offenbar einen Abstecher in die schöne Schweiz unternommen, was ebenfalls in einem Clip gemündet ist: «Ihr lügt, betrügt und verarscht mich, wenn ihr mir erzählen wollt, dass ihr verstehen könnt, was die Leute in der Schweiz labern», sagt sie in bestem deutschen Duktus.

«Wer versteht schon Schwiizerdeutsch?», pöbelt sie weiter und beweist mit der falschen Mixtur aus Mundart und Hochdeutsch, dass sie es nicht tut. «Das hat nichts, absolut nichts mit der deutschen Sprache zu tun», geht es weiter. Und Nichtsara ist es auch egal, dass sie sich «mit ganz Tiktok Schweiz» anlege. «Lern bitte Deutsch», ruft sie der Eidgenossenschaft zu.

@nichtsara3 Ich hab one sided beef mit Schweizer Deutsch ♬ Originalton - nichtsara

Der deutsche Kavallerieangriff hat hierzulande beim Publikum den Arnold-Winkelried-Effekt hervorgerufen: Schweizer Kommentatoren wehren sich gegen die Attacke, was Nichtsara zu ihrem jüngsten Videodreh bewegt.

Sie habe die Schweiz «verärgert» und «einige Hate-Kommentare« kassiert, die sie zum Teil in dem neuen Clip vorliest – auch wenn sie den Inhalt nicht versteht, wie sie zugibt. «Heb d Schnorre», legt ihr etwa jemand ans Herz. «Ich gehe mal davon aus, das heisst sowas wie heb... Halt die Schaufel.»

«Halt die Schnauze, glaube ich eher» , hilft ihr ein Mann, der nicht zu sehen ist. «Huere hässig?», fragt Nichtsara weiter. «Du hässliche Hu**», übersetz ihr Kompagnon falsch. «Schnurre zue, du nüt?» Die Influencerin versteht nur Bahnhof. Auch der Kommentar, sie solle mal Mundart aus dem Wallis oder Uri hören, hilft der Dame nicht weiter.

Immerhin einmal liegt sie richtig: «Gopferdammi – Gott verdammt?» Bei «So ne huere Gugus» hängt es bei ihr dann aber wieder aus. «Was bedeutet das?», fragt sie lachend am Ende des Videos.

Es bedeutet, dass wir uns wirklich nicht verstehen, liebe Nichtsara.

Würkli!