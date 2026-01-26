Wertvoller Diamant im Dreikönigskuchen versteckt

In Belgien wurde ein echter Diamant zu Werbezwecken in einem Dreikönigskuchen versteckt (Symbolbild). KEYSTONE

Eine belgische Familie erlebt eine echte Überraschung beim Dreikönigskuchen: Statt der klassischen Figur finden sie einen Diamanten im Wert von 500 Euro. Dieser blieb zwei Wochen unentdeckt.

In der belgischen Stadt Gent hat eine Familie beim Dreikönigskuchen ein besonderes Glückslos erwischt: In einem der Kuchen steckte ein Diamant im Wert von rund 500 Euro. Wie die Zeitung «Het Laatste Nieuws» berichtet, war der Edelstein in einem kleinen, hitzebeständigen Behälter versteckt – und zwar nur in einem von mehreren hundert verkauften Kuchen einer lokalen Bäckerei.

Der Fund blieb zunächst unbemerkt. Die 13-jährige Wolke hatte den Kuchen zusammen mit ihren Eltern gekauft, nachdem sie von der Aktion erfahren hatten. Beim Essen fiel der Familie zwar ein kleines Kästchen auf, sie hielt es jedoch für eine harmlose Beigabe. Erst rund zwei Wochen später stellte sich heraus, dass sich darin tatsächlich der gesuchte Diamant befand.

Die Familie will das wertvolle Fundstück vorerst behalten

Der Diamant stammt von einem lokalen Juwelier, der die Aktion gemeinsam mit der Bäckerei lanciert hatte. Ziel war es, auf traditionelles Handwerk und lokale Geschäfte aufmerksam zu machen. Laut «Het Laatste Nieuws» handelt es sich um einen im Labor hergestellten Diamanten. Die Familie erhält dazu ein entsprechendes Zertifikat.

Die Familie will den Diamanten behalten und später zu einem Schmuckstück verarbeiten lassen. Auch für die Initiatoren der Aktion ist der Ausgang eine Erleichterung. Lange sei unklar gewesen, ob der Diamant überhaupt gefunden oder möglicherweise entsorgt worden war, berichtet «Het Laatste Nieuws».

So lässt sich ein Diamant erkennen

Ob ein Diamant echt ist, lässt sich oft schon mit einfachen Tests einschätzen. Beim sogenannten Atemtest beschlägt ein echter Diamant nicht, da er Wärme besonders schnell ableitet. Auch ein Lupen-Test kann Hinweise liefern: Vergrössert der Stein den darunterliegenden Text deutlich, handelt es sich in der Regel nicht um einen echten Diamanten.

Als verlässlicher Echtheitsnachweis gelten zudem Zertifikate anerkannter Prüfinstitute. Wichtig dabei: Im Labor hergestellte Diamanten sind optisch nicht von natürlichen zu unterscheiden und bestehen ebenfalls aus Kohlenstoff. Wer unsicher ist, sollte den Stein von einem Juwelier oder Gemmologen prüfen lassen.

