Wertvoller Diamant im Dreikönigskuchen versteckt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

14 Tage unbemerkt Wertvoller Diamant im Dreikönigskuchen versteckt

Carlotta Henggeler

26.1.2026

In Belgien wurde ein echter Diamant zu Werbezwecken in einem Dreikönigskuchen versteckt (Symbolbild).
In Belgien wurde ein echter Diamant zu Werbezwecken in einem Dreikönigskuchen versteckt (Symbolbild).
KEYSTONE

Eine belgische Familie erlebt eine echte Überraschung beim Dreikönigskuchen: Statt der klassischen Figur finden sie einen Diamanten im Wert von 500 Euro. Dieser blieb zwei Wochen unentdeckt. 

Carlotta Henggeler

26.01.2026, 21:20

26.01.2026, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im belgischen Gent fand eine Familie in einem Dreikönigskuchen überraschend einen 500 Euro wertvollen Labordiamanten, der für eine Werbeaktion versteckt worden war.
  • Der Edelstein blieb zwei Wochen unentdeckt, da die Familie das hitzebeständige Behältnis im Kuchen zunächst für eine harmlose Beigabe hielt.
  • Die Aktion sollte lokale Betriebe fördern, und die Familie plant nun, den Diamanten zu behalten und zu Schmuck verarbeiten zu lassen.
Mehr anzeigen

In der belgischen Stadt Gent hat eine Familie beim Dreikönigskuchen ein besonderes Glückslos erwischt: In einem der Kuchen steckte ein Diamant im Wert von rund 500 Euro. Wie die Zeitung «Het Laatste Nieuws» berichtet, war der Edelstein in einem kleinen, hitzebeständigen Behälter versteckt – und zwar nur in einem von mehreren hundert verkauften Kuchen einer lokalen Bäckerei.

Der Fund blieb zunächst unbemerkt. Die 13-jährige Wolke hatte den Kuchen zusammen mit ihren Eltern gekauft, nachdem sie von der Aktion erfahren hatten. Beim Essen fiel der Familie zwar ein kleines Kästchen auf, sie hielt es jedoch für eine harmlose Beigabe. Erst rund zwei Wochen später stellte sich heraus, dass sich darin tatsächlich der gesuchte Diamant befand.

Die Familie will das wertvolle Fundstück vorerst behalten

Der Diamant stammt von einem lokalen Juwelier, der die Aktion gemeinsam mit der Bäckerei lanciert hatte. Ziel war es, auf traditionelles Handwerk und lokale Geschäfte aufmerksam zu machen. Laut «Het Laatste Nieuws» handelt es sich um einen im Labor hergestellten Diamanten. Die Familie erhält dazu ein entsprechendes Zertifikat.

Auktion in Genf. Blauer Diamant aus Promi-Besitz bringt Millionen

Auktion in GenfBlauer Diamant aus Promi-Besitz bringt Millionen

Die Familie will den Diamanten behalten und später zu einem Schmuckstück verarbeiten lassen. Auch für die Initiatoren der Aktion ist der Ausgang eine Erleichterung. Lange sei unklar gewesen, ob der Diamant überhaupt gefunden oder möglicherweise entsorgt worden war, berichtet «Het Laatste Nieuws».

So lässt sich ein Diamant erkennen

Ob ein Diamant echt ist, lässt sich oft schon mit einfachen Tests einschätzen. Beim sogenannten Atemtest beschlägt ein echter Diamant nicht, da er Wärme besonders schnell ableitet. Auch ein Lupen-Test kann Hinweise liefern: Vergrössert der Stein den darunterliegenden Text deutlich, handelt es sich in der Regel nicht um einen echten Diamanten.

Als verlässlicher Echtheitsnachweis gelten zudem Zertifikate anerkannter Prüfinstitute. Wichtig dabei: Im Labor hergestellte Diamanten sind optisch nicht von natürlichen zu unterscheiden und bestehen ebenfalls aus Kohlenstoff. Wer unsicher ist, sollte den Stein von einem Juwelier oder Gemmologen prüfen lassen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Auktionshaus Christie's versteigert seltenen rosa Diamanten in Birnenform

Auktionshaus Christie's versteigert seltenen rosa Diamanten in Birnenform

«Fortune Pink»: Das ist der Name eines seltenen rosa Diamanten, der im November in Genf unter den Hammer kommen soll. Mit mehr als 18 Karat sei das farbintensive Riesenjuwel der grösste birnenförmige rosa Diamant dieser Qualität, der jemals bei ei

26.09.2022

Meistgelesen

Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli
Monica Kissling: «Es wird überraschende Neuigkeiten geben»
Umstrittener Border-Patrol-Chef wird aus Minneapolis abgezogen
Wertvoller Diamant im Dreikönigskuchen versteckt
Magnin-Nachfolger gefunden: Stephan Lichtsteiner wird neuer Basel-Trainer

Mehr aus dem Ressort

Hausverbot bei Coop. Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli

Hausverbot bei CoopJulia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli

Brandkatastrophe. Italiens Botschafter in Bern hält Beweismanipulationen für möglich

BrandkatastropheItaliens Botschafter in Bern hält Beweismanipulationen für möglich

Polizei ermittelt. US-Soldat verirrt sich betrunken und halbnackt in deutsches Altersheim

Polizei ermitteltUS-Soldat verirrt sich betrunken und halbnackt in deutsches Altersheim