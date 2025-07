Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) gilt als Überträger unter anderem von Chikungunya- und Dengue-Viren. Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer weltweiten Ausbreitung der Viruserkrankung Chikungunya. Ein aktueller Fall im Elsass zeigt: Auch die Schweiz muss sich auf lokale Infektionen vorbereiten.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer weltweiten Epidemie der von Mücken übertragenen Viruserkrankung Chikungunya gewarnt. Die Krankheit sei bereits in 119 Ländern nachgewiesen worden, «wodurch 5,6 Milliarden Menschen gefährdet sind», sagte WHO-Sprecherin Diana Rojas Alvarez am Dienstag vor Journalisten in Genf. «Wir schlagen frühzeitig Alarm, damit die Länder sich rechtzeitig vorbereiten.»

Chikungunya ist eine durch Stechmücken übertragene Virusinfektion, die in tropischen und subtropischen Regionen verbreitet ist. Die Erkrankung verursacht hohes Fieber und starke Gelenkschmerzen, die bei vielen Betroffenen über Wochen bis Monate anhalten können. Schwere Verläufe sind selten, treten jedoch insbesondere bei älteren oder schwer vorerkrankten Menschen auf.

Laut Rojas Alvarez beträgt die Sterblichkeitsrate weniger als ein Prozent, doch «bei Millionen von Fällen kann dieses eine Prozent Tausende von Todesfällen bedeuten».

Fall nahe Basel gemeldet

2004 und 2005 war es bereits zu einer grossen Epidemie in Inselstaaten des Indischen Ozeans gekommen, bei der rund eine halbe Million Menschen erkrankte. «Heute beobachtet die WHO das gleiche Muster», erklärte die WHO-Sprecherin. Das Virus breite sich im Indischen Ozean aus, aber auch in Madagaskar, Somalia und Kenia sowie in Südasien.

Auch in Europa wurden importierte Fälle gemeldet, die mit dem Ausbruch auf den Inseln im Indischen Ozean in Verbindung stehen. «Da diese Übertragungsmuster bereits beim Ausbruch ab 2004 zu beobachten waren, fordert die WHO dringend Massnahmen, um eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern», sagte Rojas Alvarez.

Zuletzt berichtete das Robert-Koch-Institut von einem Chikungunya-Fall im Elsass – wenige Kilometer von Basel entfernt –, wo ein Mensch offenbar durch den Stich einer infizierten Mücke direkt infiziert wurde, also die Erkrankung nicht von einer Reise mitbrachte. Der Basler Kantonsarzt rechnet in Zukunft auch mit Fällen in der Region Basel, wie er zu SRF sagt.