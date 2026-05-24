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«Dolce Vita» im Glas So wurde Aperol Spritz zum Kultgetränk

Lea Oetiker

24.5.2026

Aperol gibt es mittlerweile seit über 100 Jahren.
Aperol gibt es mittlerweile seit über 100 Jahren.
IMAGO/Bihlmayerfotografie

Sobald sich die Sonne auch nur kurz zeigt, steht auf fast jedem Tisch ein Glas Aperol Spritz. Doch wie wurde aus dem Getränk ein echter Kult-Drink? blue News hat den Ort besucht, an dem alles begann.

Lea Oetiker

24.05.2026, 23:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aperol wurde 1919 in Padua von den Brüdern Barbieri entwickelt, die sich von botanischen Zutaten zu einem leichten Aperitif inspirieren liessen.
  • Seinen weltweiten Durchbruch verdankt der Drink vor allem der klaren Marketingstrategie von Campari, die den Aperol Spritz als zentrales Produkt positionierte und gezielt eine junge Zielgruppe ansprach.
  • So entwickelte er sich dank moderner Inszenierung und Social Media zum Symbol für Sommer und italienische Lebensfreude.
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Padua wirkt auf den ersten Blick wie eine typisch italienische Kleinstadt: enge Gassen, schöne Häuser, lebendige Plätze. Und wie so oft in Italien stehen auf den Tischen Gläser mit einem leuchtend orangenen Drink, einem Aperol Spritz.

Doch hier ist etwas anders. Denn genau hier hat alles begonnen: In Padua, rund 40 Kilometer von Venedig entfernt, wurde Aperol im Jahr 1919 erfunden.

Kaum ein Getränk steht so sehr für Sonne, Sommer und das italienische Lebensgefühl wie der Aperol Spritz. Doch wie wird ein Drink eigentlich zu einem solchen Symbol?

Sieben Jahre tüftelten die Erfinder an der Rezeptur

Beginnen wir ganz am Anfang: Die Brüder Silvio und Luigi Barbiere übernahmen das erfolgreiche Spirituosen-Geschäft ihres Vaters und entschieden sich dazu, einen neuen Drink zu kreieren.

In Padua befindet sich einer der ältesten und bedeutendsten botanischen Gärten der Welt. Tausende Pflanzen aus unterschiedlichsten Regionen werden dort kultiviert. Es ist ein Ort zum Beobachten, Studieren und Experimentieren. Genau hier fanden auch die beiden Brüder ihre Inspiration. Sieben Jahre tüftelten sie an der perfekten Rezeptur.

Das Ergebnis: eine Mischung aus Rhabarber, Enzian, Chinarinde und einer geheimen Kräuterkomposition. Der Aperol war geboren.

In Padua, in einem Pop-up, kann man sich die Geschichte von Aperol durchlesen.
In Padua, in einem Pop-up, kann man sich die Geschichte von Aperol durchlesen.
zvg

Der Name «Aperol» leitet sich vom französischen «apéro» ab, einem umgangssprachlichen Begriff für Aperitif. Da einer der Brüder, Silvio, längere Zeit in Frankreich lebte, entstand auch die Idee eines Aperitivo-Getränks unter diesem Einfluss.

«Spritz» kam durch die Österreicher dazu

1919 präsentierten die Brüder Aperol erstmals auf der internationalen Messe in Padua. Von Beginn an investierten sie viel in das Marketing und machten mit auffälligen Plakaten auf ihr Produkt aufmerksam.

In dieser Halle in Padua wurde der Aperol erstmals im Jahr 1919 vorgestellt.
In dieser Halle in Padua wurde der Aperol erstmals im Jahr 1919 vorgestellt.
blue News/ Lea Oetiker

Den grossen Durchbruch erlebte das Getränk nach dem Ersten Weltkrieg. Vor allem Jugendliche aus Venedig und Padua tranken ihn. Fun Fact: Aperol wurde damals pur getrunken. Österreichische Soldaten empfanden italienischen Wein als zu stark und mischten ihn mit Wasser oder Schaum. 

Italienische Barkeeper griffen diese Idee in den 1950er Jahren auf, kombinierten den Spritz mit bitteren Likören wie Aperol und so entstand der heute bekannte «Aperol Spritz».

Internationale Bekanntheit durch Campari

Im Jahr 2003 wird das Unternehmen schliesslich für 150 Millionen Euro an Campari verkauft. Campari ist bis heute ein Familienbetrieb, gegründet wurde er von Gaspare Campari. Bekanntestes Produkt ist der bitter-süsse Likör gleichen Namens.

Nach der Übernahme muss eine neue Strategie her, um Aperol erfolgreich zu positionieren. Das Ergebnis: Varianten wie die bereits gemischt abgefüllten Aperol Soda oder Aperol Sour werden aus dem Sortiment gestrichen, fokussiert wird nur auf den Aperol Spritz. Ein einzelnes Produkt lässt sich einfacher vermarkten.

Dazu richtet Campari die Zielgruppe neu aus. Ins Visier rücken junge Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren. Um das Getränk hochwertiger erscheinen zu lassen, wird der Preis erhöht. Und statt im Longdrinksglas wird der Aperol Spritz neu im Weinglas serviert.

Statt in grosse Werbekampagnen zu investieren, setzt Campari auf organisches Wachstum, wie das im Marketing genannt wird. Konkret heisst das: In ausgewählten italienischen Städten konzentriert sich das Unternehmen auf trendige Quartiere mit angesagten Bars. Dort wird das Personal gezielt geschult, um den perfekten Aperol Spritz zuzubereiten.

Sobald die Sonne scheint , ist der Aperol Spritz auf allen Tischen zu sehen.
Sobald die Sonne scheint , ist der Aperol Spritz auf allen Tischen zu sehen.
KEYSTONE

Es dauert nicht lange, da stehen die leuchtend orangen Drinks überall auf den Tischen in den Bars und verbreiten sich auch schnell im ganzen Land. Dasselbe Konzept verwenden sie schliesslich auch in anderen Ländern wie beispielsweise Deutschland. Begleitend kommen klassische Werbemassnahmen hinzu. Das Ergebnis: Bereits im Jahr 2003 hat sich der Absatz im Vergleich zum Zeitpunkt der Übernahme vervierfacht.

Als Instagram ab 2010 aufkam, gab dies dem Getränk einen weiteren Schub, da der Drink immer wieder fotografiert, geteilt und somit millionenfach verbreitet wurde. Bis 2019 verdreifachte sich der Absatz.

Kurzes Tief während Corona

Doch im Jahr 2020 gehen die Verkäufe zurück. Corona zwingt Gastronomiebetriebe weltweit zu schliessen und der Konsum ausser Haus kommt nahezu zum Erliegen. Aperol muss sich neu positionieren und wird zum «Wohnzimmer-Drink». Campari veröffentlicht YouTube-Anleitungen, wie man den Drink auch von zu Hause aus einfach machen kann. Die Zahlen steigen wieder.

Der Hype um das «Dolce Vita»-Getränk hält bis heute an. Von Festivals über Bars bis in jede halbwegs sonnige Aussenfläche kommt man kaum noch an orange leuchtenden Gläsern vorbei. Wer bis jetzt skeptisch war, sollte dem Drink endlich eine Chance geben. Das Wetter schreit schliesslich nach Apero(l). Cin cin!

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer von Aperol organisierten Pressereise nach Padua und Venedig.

blue News testet den «Dua-Drink»: «Das ist das hässlichste, was ich jemals getrunken habe»

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Die Sängerin Dua Lipa trinkt gerne Cola Zero mit Essiggurkenwasser und Jalapeño-Saft gemischt. Damit du keine Bauchschmerzen kriegst, testet die blue News Redaktion den aussergwöhnlichen Drink für dich.

09.10.2024

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