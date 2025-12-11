  1. Privatkunden
Trumps Vermittlung verpufft An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert die Lage

Von Christian Thumshirn

11.12.2025

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Erneut fliehen tausende Kambodschaner vor Gefechten an der thailändischen Grenze. Mütter, Kinder und Familien suchen Schutz in provisorischen Lagern – viele ohne zu wissen, ob sie zurückkehren können. Donald Trump will vermitteln.

11.12.2025

An der Grenze zu Thailand eskaliert die Lage – in Kambodscha brechen erneut unzählige Menschen in Richtung Hinterland auf und suchen Schutz in provisorischen Lagern – ohne zu wissen, ob sie zurückkehren können. Donald Trump will vermitteln – doch der erhoffte Frieden bleibt aus. 

Von Christian Thumshirn

11.12.2025, 20:08

11.12.2025, 20:19

Seit Jahrzehnten schwelt der Streit um die Grenze zwischen Thailand und Kambodscha, jetzt eskaliert er erneut: Dörfer werden geräumt, Menschen in improvisierte Lager gebracht, eine junge Mutter mit Baby erzählt von Panik, überfüllten Strassen und der Angst, nie mehr in ihr Haus zurückzukehren.

Gleichzeitig inszeniert sich Donald Trump einmal mehr als Krisenlöser: Mit einem einzigen Telefonat, so kündigt er an, wolle er die Kämpfe stoppen und den bröckelnden Waffenstillstand retten.

Unser Video-Explainer zeigt, wie ein alter Konflikt plötzlich wieder zum täglichen Überlebenskampf für die Bevölkerung wird.

Mehr Videos aus dem Ressort

Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Hoch oben in den Anden, zwischen Bolivien und Peru, ringen die Menschen am Titicacasee um ihre Existenz. Der «See der Anden» schrumpft – und mit ihm schwinden Wasser, Nahrung und Hoffnung. Warum er austrocknet, zeigt das blue News-Video.

08.08.2025

