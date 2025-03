Kaum zu glauben: Dieses Haus war einst ein heruntergekommenes WC-Häuschen. Fine & Country West Wales

Ein ehemaliges öffentliches WC am Strand in Wales wurde in ein charmantes Feriendomizil verwandelt. Nach fast zehn Jahren Umbauzeit steht das Häuschen nun wieder zum Verkauf.

In Wales wurde ein ehemaliges öffentliches WC in ein attraktives Feriendomizil verwandelt. In unmittelbarer Nähe zum Strand, inklusive Meerblick.

So sah das Toilettenhäuschen vor dem Umbau aus. Google Maps

Für das Toilettenhäuschen der Gemeinde Barmouth, nordwestlich von Cardiff an der Meerenge zwischen Wales und Irland gelegen, verlangte die Gemeinde einen stolzen Preis. Per Bietverfahren erzielte das Objekt knapp 35'000 Franken. Ein happiger Preis für ein verwahrlostes WC-Haus ohne funktionierendes WC.

Doch das hinderte Elaine und Alan Taylor nicht daran, es trotzdem zu kaufen. Das britische Ehepaar, 53 und 63 Jahre alt, erkannte das Potenzial der öffentlichen Toilette – nämlich seine Lage.

300'000 Franken Umbaukosten

Die Offerte sollen die beiden in Ferien am Meer im Jahr 2009 entdeckt haben, schreibt «Wales Online». Also ersteigerten sie das Häuschen für umgerechnet 33'000 Franken. Ihr Angebot kam 2015 durch. Daraufhin steckten sie nochmals gute 300'000 Franken in den Umbau.

So sieht das Toilettenhaus nach dem Umbau aus. Fine & Country West Wales

Das Ergebnis: Ein schönes Häuschen welches an eine Datscha, Finca und Bungalow am Strand erinnert.

Elaine erzählt der Zeitung: «Viele Leute fanden unsere Entscheidung interessant. Heute sind solche Kommentare vielleicht häufiger zu hören, aber damals war es meiner Meinung nach ziemlich ungewöhnlich. Ständig fragten uns die Leute, ob wir die Toiletten als solche behalten würden.»

Ein schönes Häuschen welches an eine Datscha, Finca und Bungalow am Strand erinnert. Fine & Country West Wales

Weiter erzählt sie: «Ein Grund, warum wir den leeren Toilettenblock gekauft und umgebaut haben, war, dass wir das Gefühl hatten, wir würden damit keinen Wohnraum wegnehmen, sondern die Gegend durch die Wiederbelebung eines verlassenen Gebäudes nur aufwerten.»

Projekt dauerte knapp 10 Jahre

Die Verwandlung des alten Toilettengebäudes in ein neues Projekt dauerte fast zehn Jahre lang. Bereits von Anfang an gab es Verzögerungen.

Elaine erinnert sich: «Die Baugenehmigung erhielten wir im Herbst 2016, aber wir durften aufgrund der Nähe zu einer Schule erst in den Schulferien beginnen. So starteten wir im Sommer 2017.»

Vom Haus aus hat man Ausblick übers Meer. Fine & Country West Wales

Die grösste Herausforderung kam jedoch während der Planung. Da das Gebäude am Strand liegt, musste das Paar mit Natural Resources Wales zusammenzuarbeiten. Eine Behörde, die für den Umweltschutz, die Regulierung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen in Wales verantwortlich ist.

Häuschen steht wieder zum Verkauf

Doch nun, fast 10 Jahre später, ist das Häuschen endlich fertig. Doch mit der Zeit haben sich auch die Pläne des Paares verändert. Die beiden verbringen nicht mehr so viel Zeit in Wales, Elaine arbeitet nicht mehr dort. Sie möchten, dass das Anwesen nicht wieder leer steht, sondern genutzt und gepflegt wird.

Fast 10 Jahre hat es gedauert, dass alte Toilettenhaus zu renovieren. Fine & Country West Wales

Deshalb steht das Toilettenhäuschen wieder zum Verkauf. Wie hoch der Preis sein wird, ist jedoch noch unbekannt.