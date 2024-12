Leavenworth ist bayrischer als ein echtes Dorf in Bayern. Bild: dpa

Leavenworth im US-Staat Washington ging den Bach herunter, doch dann kamen Geschäftsbesitzer vor Jahrzehnten auf die Idee, die Innenstadt im Stil eines bayerischen Dorfes umzugestalten. Erfolgreich.

Der Geruch von Bratwurst und Brezeln liegt in der Luft. Pferde ziehen eine Kutsche voller Touristen die Hauptstrasse entlang. Ein Baby in den Armen seiner Mutter streckt die Hand aus, um ein Schaufenster zu berühren, und späht auf das mit Pailletten bedeckte Rentier dahinter, während in der Nähe bunter Weihnachtsschmuck baumelt: Willkommen in Leavenworth, Bundesstaat Washington, der Weihnachtshauptstadt des pazifischen Nordwestens der USA.

Noch vor Jahrzehnten war Leavenworth geradezu eine Geisterstadt an den östlichen Hängen der Cascade Mountains und eine der ärmsten Gemeinden der Region. Die Bergwerke und das Sägewerk hatten geschlossen – und selbst die Eisenbahn stellte den Betrieb ein. In den 1960er Jahren gingen verzweifelte Geschäftsinhaber ins Risiko. Ohne jede Hilfe vom Staat oder den Bundesbehörden begannen sie, Kredite aufzunehmen und die Innenstadt im Stil eines bayerischen Dorfes umzugestalten.

Mehr als ein halbes Jahrhundert danach lockt das Ergebnis das ganze Jahr über Touristen von nah und fern in die Stadt – Wanderer, Skifahrer, Fliegenfischer, Shopping-Begeisterte und Tagesausflügler aus Seattle. Etwa drei Millionen Besucher waren es im vergangenen Jahr, wie Matt Cade berichtet, der Präsident des Greater Leavenworth Museum.

Der Andrang hat Sorgen hinsichtlich der Lebenshaltungskosten ausgelöst. In jüngerer Zeit gab es Bemühungen, dafür zu sorgen, dass das Leben für Menschen, die in der Tourismusindustrie beschäftigt sind, in Leavenworth bezahlbar bleibt. So machten Staat und Bund etwa Gelder für bezahlbaren Wohnraum locker.

Während der Feiertage schwillt die Beliebtheit der Stadt noch weiter an. Im Dezember erstrahlt die Innenstadt im warmen Glanz eines deutschen Weihnachtsmarkts. Chöre singen Weihnachtslieder, Essensstände schwängern die Luft mit Gerüchen, es gibt einen Lebkuchenhaus-Wettbewerb.

Weihnachtsbeleuchtung bleibt an

Die langjährige Praxis, die Weihnachtsbeleuchtung im Zentrum von Leavenworth an Samstag- und Sonntagabenden anzuschalten, zog mehr und mehr Menschen an. Schliesslich beschlossen die Organisatoren, sie von Thanksgiving bis Februar leuchten zu lassen.

«Jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, fühle ich nur Freude und Aufregung», sagt Alison Epsom aus der Stadt Sultan, die mit ihrem Ehemann Brian Jolly und der achtmonatigen Tochter Acacia in die Stadt gekommen ist. Das Paar traf sich vor fast zwei Jahrzehnten, als beide auf einem internationalen Tanzfestival auftraten. Bei einem ihrer ersten Dates lud Jolly die gebürtige Engländerin Epsom nach Leavenworth ein. «Ich wusste, dass ich nur eine Chance hatte, dass sie hier sein würde, und ich wollte, dass sie sich in mich verliebt», erinnert er sich.

Als sie unterwegs über den Gebirgspass fuhren, sagte sie ihm, er solle anhalten. Sie sprang ohne Mantel nach draussen und baute einen kleinen Schneemann. «Ich hatte noch nie so viel Schnee gesehen», sagt Epsom. «Das war also absolut magisch für mich.»

Griff zur weissen Eule

Der jährliche Besuch in Leavenworth ist für das Paar zu einer Familientradition geworden. Jedes Jahr suchen sie neuen Schmuck für ihren Christbaum im Geschäft Kris Kringl aus. Die Stadt ist ein Kernelement der Liebesgeschichte des Paares. Sogar den Heiratsantrag machte Jolly hier auf einem Pferdeschlitten.

Dieses Jahr war die Tochter an der Reihe, den neuen Christbaumschmuck auszusuchen. Ihre Eltern entschieden sich, das erste Stück zu kaufen, das sie berührt. Sie griff nach einer weissen Eule, die nun am Weihnachtsbaum hängt, zusammen mit dem rot-golden glitzernden Stern, den Epsom bei ihrem ersten Besuch in Leavenworth auswählte.