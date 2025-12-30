  1. Privatkunden
Machtkampf am Panamakanal Wie eine Gemeinde aus Angst vor Trump ein Denkmal abreissen liess

Von Christian Thumshirn

30.12.2025

Trumps langer Arm reicht bis an den Panamakanal. Der Abriss eines chinesischen Denkmals zeigt den Druck aus Washington, der in vorauseilendem Gehorsam sogar lokale Behörden handeln lässt – aus Angst vor Konsequenzen.

29.12.2025

Trumps langer Arm reicht bis an den Panamakanal: Der Abriss eines chinesischen Denkmals zeigt, wie weit Washingtons Druck wirkt – und wie er sogar lokale Behörden im Ausland in ihren Entscheidungen beeinflusst.

Von Christian Thumshirn

30.12.2025, 04:30

30.12.2025, 07:12

Nahe dem Eingang des Panamakanals haben lokale Behörden in der Gemeinde Arraiján ein chinesisches Denkmal abreissen lassen.

Das 2004 errichtete Monument sollte die Freundschaft zwischen Panama und China sowie den Beitrag der chinesisch-stämmigen Bevölkerung würdigen.

Die Aktion erfolgte überraschend und stiess sofort auf scharfe Kritik – auch weil sie in eine Phase fällt, in der US-Präsident Donald Trump offen damit droht, den strategisch wichtigen Kanal wieder stärker unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Er wirft Peking zu grossen Einfluss auf den Betrieb der Wasserstrasse vor.

Wenn Weltpolitik vor Ort einschlägt

Offiziell begründete die Gemeinde den Abriss mit angeblichen strukturellen Schäden und einem Sicherheitsrisiko.

Panamas Präsident José Raúl Mulino widersprach jedoch deutlich und bezeichnete den Abriss als «barbarisch» und «unverzeihlich».

Auch China reagierte empört: Botschafter Xu Xueyuan nannte den Abriss einen schweren Schlag für die bilateralen Beziehungen und eine Beleidigung für rund 300’000 chinesisch-stämmige Panamesen.

Der Fall verdeutlicht, wie stark geopolitische Spannungen rund um den Panamakanal inzwischen bis auf die lokale Ebene durchschlagen.

Mit der Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Gizeh zeigt Ägypten seine grössten Schätze. Doch ausgerechnet die berühmteste Königin des Landes fehlt: Nofretete. Seit über 100 Jahren steht sie in Berlin. Jetzt wird der Ruf nach ihrer Rückkehr lauter.

13.11.2025

