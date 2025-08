Verstehst du diese Jugendwörter? Teste es jetzt im Quiz

Was heisst «sybau»? Wenn du darauf die Antwort nicht kennst, sind deine Teenager-Zeiten wohl schon ein paar Jahre her. Dieses Quiz zeigt, wie nah du am Zeitgeist der jungen Sprache bist – oder ob du Nachhilfe brauchst.

Linn Baltensweiler Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sprache der Jugend verändert sich laufend.

blue News Schnupperpraktikantin Linn (15) hat Ausdrücke aus ihrem Wortschatz zusammengetragen.

Wie gut du dich mit der Sprache der jungen Generation auskennst, erfährst du oben im Quiz. Mehr anzeigen

Weisst du, was «Aura» bedeutet? «Aura» ist ein Wort, das viele in meiner Generation benutzen. Es beschreibt jemanden, der etwas Cooles ganz locker und ohne Mühe macht. Einfach eine starke Ausstrahlung, die sofort auffällt.

Jugendwörter wie dieses zeigen, wie schnell sich Sprache verändert und wie kreativ wir dabei sind. Ich habe ein Quiz zusammengestellt, mit dem du testen kannst, ob du bei den aktuellen Jugendwörtern noch mitkommst.

Viel Spass beim Rätseln.

Video zum Thema