Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren. 26.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Juni 2024 testete der Drohnenhersteller DJI zusammen mit dem nepalesischen Start-up Airlift erstmals den Einsatz von ferngesteuerten Multikoptern auf dem Mount Everest.

In der Saison 2025 sollen die Drohnen nun regelmässig am höchsten Berg der Welt zum Einsatz kommen.

Ihre Aufgabe: den Everest vom Müll befreien – und zugleich die Sherpas entlasten. Wie genau das gelingt, zeigt dir blue News im Video. Mehr anzeigen

Über Jahrzehnte haben Expeditionen am Mount Everest nicht nur Spuren im Eis, sondern auch eine Menge Abfall hinterlassen: Rund 50 Tonnen Müll sollen sich laut Schätzungen noch immer am höchsten Berg der Welt befinden – zurückgelassen von Bergsteigern, die Zelte, Sauerstoffflaschen oder Verpackungen einfach liegen liessen.

Die Folge: Der Everest gilt heute als «höchste Müllhalde der Welt».

Drohnen sollen Sherpas entlasten

Ein nepalesisches Start-up will das nun ändern – mit Drohnen, die sowohl Müll ins Tal fliegen, als auch Material nach oben transportieren. Der Vorteil: Sherpas müssen gefährliche Passagen wie den Kumbu-Eisfall nicht mehr mit schwerer Last überwinden. So könnten Technik und Mensch erstmals gemeinsam dazu beitragen, den Everest sauberer – und sicherer – zu machen.

Wie der Drohneneinsatz am höchsten Berg der Welt funktioniert – und welche Herausforderungen damit verbunden sind – erfährst du im Video von blue News.

