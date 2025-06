Hitzewelle trifft Europas Ferienregionen

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 30.06.2025

Die Schweiz schwitzt, doch der Mittelmeer-Raum kämpft mit noch viel höheren Temperaturen. Doch wird es auch so bleiben? Der Ferienbeginn in Südeuropa wird heiss, doch es gibt eine gute Nachricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Europa erfährt die erste Hitzewelle des Jahres.

Erste Prognose: So entwickelt sich die Hitze am Mittelmeer, wo die Schweizer am liebsten Ferien machen.

Konkret geht es um Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland und die Türkei. Mehr anzeigen

Europa ächzt unter der ersten grossen Hitzewelle des Jahres: Ein stabiles Hoch treibt das Thermometer besonders im Süden des Kontinents in die Höhe, doch auch in der Schweiz oder in Deutschland ist es heiss.

Der Mittelmeer-Raum erfreut sich bei Touristen aus der Eidgenossenschaft nach wie vor hoher Beliebtheit. In der Stadt Basel, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, im Tessin und im Wallis haben die Sommerferien bereits begonnen. Die anderen Kantone folgen.

Droht nun Urlaub bei über 40 Grad? Das sind die Prognosen.

Spanien: Abkühlung auf hohem Niveau?

In der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal wurde mit 46 Grad ein neuer Hitzerekord für einen Juni-Tag aufgestellt, wie der staatliche spanische Wetterdienst Aemet mitteilte. Damit wurde der Rekord von 45,2 Grad in Sevilla im Jahre 1965 gebrochen.

Drill baby drill is killing us Killer heat dome descends on Europe: Spain braces for record 47C, ( 116.6 F) UK to hit 36C (96.8 F) Wildfires rip through Greece as Europe is braced for extreme temperatures of up to 40C in some popular holiday hotspots www.independent.co.uk/news/world/e...



[image or embed] — Go Green (@ecowarriorss.bsky.social) 28. Juni 2025 um 03:16

In Dutzenden weiteren Städten Spaniens wurden Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Auf Mallorca stiegen die Temperaturen auf fast 35 Grad. Fast ebenso anstrengend wie die Tageshitze sind die sehr hohen Nachttemperaturen, die im Süden nicht unter 30 Grad fielen.

Viele Menschen finden während der sogenannten tropischen Nächte bei derart hohen Temperaturen kaum noch erholsamen Schlaf. Wird es dabei bleiben? Der Meteo-News-Experte hat gute Nachrichten: «Ein Trog aus dem Westen wird die grosse Hitze in den Osten Europas verschieben», sagt Roger Perret dem «Blick».

Ein Mann schwitzt am 28. Juni in Madrid. KEYSTONE

Das heisst, dass Länder wie Portugal, Spanien und Frankreich damit rechnen können, dass es zwar sehr warm bleibt, aber nicht mehr so heiss wie in den letzten Tagen. Die Zweiwochenprognose in Madrid verspricht aber kaum Abkühlung: Unter 34 Grad sinkt das Quecksilber nicht. «Der Mittelmeer-Raum wird dem Hochdruckgebiet noch angeschlossen bleiben», sagt dazu Perret.

Frankreich: Hitze könnte ein Ende haben

Auch Frankreich ächzt unter der Hitzewelle, die noch bis Mitte der kommenden Woche andauern dürfte. Während das Wochenende bereits hohe Temperaturen brachte, stehen die heissesten Tage noch bevor.

Eine Frau schützt am 30. Juni in Paris ihren Kopf vor der Hitze: Das dicke Ende steht ihr aber erst noch bevor. KEYSTONE

Heute werden in grossen Teilen des Landes mehr als 35 Grad Celsius erwartet, morgen könnte es selbst in Paris 40 Grad heiss werden, wie der Wetterdienst Météo France schreibt. Örtlich sollen Dutzende Schulen zeitweise schliessen.

EUROPEAN HEAT WAVE -part 1 FRANCE Another brutally hot day with 41.8C at Siran 12 stations >40C. Monthly records: 40.2 Narbonne,39.9 Lagrasse,39.8 Lodeve,37.4 Mouthoumet and Le Castellet,36.3 Bastia,35.0 Cape Sagro,34.6 Cambon-et-Salvergues and Canet-de-Salars,34.4 Nice Riviere



[image or embed] — Extreme Temperatures Around the World (@extremetemps.bsky.social) 29. Juni 2025 um 19:36

Nach dieser Welle sollen die Temperaturen aber fallen – siehe auch obige Prognose – und sich Grad in Paris bei um die 26 Grad einpendeln.

Italien: Wenig Abkühlung

Ähnlich ist die Lage in Italien, wo Wetterdienste teilweise Temperaturen von bis zu 40 Grad ankündigen. Auch die sogenannten Tropennächte bringen kaum Abkühlung.

Rom am 28. Juni, wenn die Sonne golden auf die Dächer fällt. KEYSTONE

Lediglich in den Alpenregionen könnte es in der kommenden Woche zu Gewittern kommen. Und es wird in den kommenden beiden Wochen im südlichen Nachbarland heiss bleiben: Kälter als 31 Grad wird es nicht werden, so die Vorhersage.

Griechenland: Es wird wieder heiss

In Griechenland haben starke Winde eine dreitägige Hitzewelle beendet. Wie das Wetteramt mitteilte, fielen die Temperaturen von rund 40 Grad binnen wenigen Stunden auf Werte um die 30 Grad.

Touristen auf der Athener Akropolis: In Griechenland wird es sehr heiss bleiben. KEYSTONE

Die Böen der Winde erreichen die Stärke neun. Angesichts dessen rief der Zivilschutz die höchste Stufe der Brandgefahr für weite Teile des Landes aus. Fährverbindungen wurden wegen rauer See ausgesetzt.

Da das heisse Wetter von Westen nach Osten geschoben wird, werden die kommenden 14 Tage in Griechenland aber kaum Abkühlung bringen: In dieser Woche werden in Athen 33 Grad erreicht, und danach geht es nur aufwärts bis zu 13. Juli, für den 39 Grad vorhergesagt sind.

Türkei: Bis zu 41 Grad

In der Türkei gab es von Freitag bis Sonntag landesweit 263 Brände, von denen 259 unter Kontrolle gebracht worden seien, teilte das Kommunikationsdirektorat. Grosse Trockenheit und starke Winde haben die Feuer angefacht. Allein in der beliebten Ferienregion Izmir seien derzeit mehr als 1000 Rettungskräfte im Einsatz.

Die Türkei trifft die Hitzewelle, die von West nach Ost geschoben wird, besonders hart. In Izmir wird es in den kommenden zwei Wochen nie kälter als 35 Grad. Für das Wochenende 12./13. Juli sind bis zu 41 Grad prognostiziert.

Neue Woche bringt in Deutschland fast 40 Grad und tropische Nächte Es wird warm, sehr warm: Die Hitze in Deutschland wird in den nächsten Tagen zunehmen: So sind bis zu 39 Grad am Mittwoch möglich, so der Deutsche Wetterdienst. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt. Bisher schwitzt vor allem der Süden, das wird zunächst auch am Montag noch der Fall sein: Im Süden werden es bis 35 Grad, in der nördliche Mitte 30 Grad und im Norden 25 Grad. 30.06.2025

Mit Agenturmaterial