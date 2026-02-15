  1. Privatkunden
Mülllawine im Drina-Fluss Wie Višegrad jedes Jahr gegen den illegalen Abfall kämpft

Nicole Agostini

15.2.2026

Mülllawine im Drina-Fluss: Wie Višegrad jedes Jahr gegen den illegalen Abfall kämpft

Mülllawine im Drina-Fluss: Wie Višegrad jedes Jahr gegen den illegalen Abfall kämpft

Jeden Winter dasselbe Bild: In Višegrad im Osten Bosniens sammeln sich nach Hochwasser tonnenweise Abfälle im Drina-Fluss. Bagger sollen das Schlimmste verhindern – wie effizient sind die aktuellen Lösungsansätze?

10.02.2026

Jeden Winter dasselbe Bild: In Višegrad im Osten Bosniens sammeln sich nach Hochwasser tonnenweise Abfälle im Drina-Fluss. Bagger sollen das Schlimmste verhindern – wie effizient sind die aktuellen Lösungsansätze?

Nicole Agostini

15.02.2026, 20:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jedes Jahr im Winter spült Hochwasser im Osten Bosniens, in Višegrad, tonnenweise illegal entsorgten Müll in den Drina-Fluss.
  • Der Abfall staut sich an den Ufern auf und verursacht katastrophale Folgen für das Ökosystem.
Mehr anzeigen

In Višegrad, im Osten Bosniens, sind derzeit mehrere Bagger im Einsatz. Sie baggern den Drina-Fluss vom angeschwemmten Müll frei.

Jedes Jahr im Winter wiederholt sich diese Umweltkatastrophe: Das Hochwasser schwemmt tonnenweise illegal deponierten Müll an, der sich an den Ufern aufstaut. Das verursacht katastrophale Folgen für die Umwelt.

Woher der Müll stammt, was für Schäden er anrichtet und, ob die Lösungsansätze erfolgreich sind, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren.

05.10.2025

