Seltenes Naturphänomen Geheimnisvolle Lichtsäulen faszinieren in Russland

Fabienne Berner

30.1.2026

Seltenes Naturphänomen: Wie von Aliens: Lichtsäulen erhellen den Abendhimmel

Seltenes Naturphänomen: Wie von Aliens: Lichtsäulen erhellen den Abendhimmel

lötzlich leuchtet der Himmel, als würde eine fremde Macht ihre Scheinwerfer einschalten. In Russland sorgte ein seltenes Naturphänomen für Staunen. Was dahinter steckt, erfährst du im Video.

29.01.2026

Plötzlich leuchtet der Himmel, als würde eine fremde Macht ihre Scheinwerfer einschalten. In Russland fasziniert ein seltenes Naturphänomen. Was dahinter steckt, erfährst du im Video.

Fabienne Berner

30.01.2026, 20:56

Was aussieht wie eine Science-Fiction-Installation, ist ein seltenes Naturphänomen: In Russland faszinieren geheimnisvolle Lichtstrahlen, die vom Boden zum Himmel zeigen.

Dabei handelt es sich um sogenannte Lichtsäulen. Sie entstehen nur bei extremer Kälte und absoluter Windstille, wenn winzige Eiskristalle in der Luft schweben und das Licht von Strassenlampen oder anderen starken Lichtquellen spiegeln. So wirkt es, als würden riesige Lichtkegel senkrecht in den Himmel schiessen. Solche Bilder sind selten – aber auch aus Kanada oder anderen eisigen Regionen bekannt.

Mehr aus dem Ressort

Winterfestival der Superlative: Märchenwelt aus Eis und Schnee stellt neuen Rekord auf

Winterfestival der Superlative: Märchenwelt aus Eis und Schnee stellt neuen Rekord auf

Eisschlösser, riesige Dampfeisenbahnen sowie Rutschen aus Eis und Schnee. Bereits zum 27. Mal können Besuchende im chinesischen Harbin eine wundervolle Winterlandschaft erleben. 

06.01.2026

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten. Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Meterhoher Schnee, endlose RäumarbeitenKamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Wetterphänomen in Amerika. Bis zu 2 Meter Schnee – in 30 Minuten

Wetterphänomen in AmerikaBis zu 2 Meter Schnee – in 30 Minuten

Orkan, Tornado, Downburst. Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Orkan, Tornado, DownburstSturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen