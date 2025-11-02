  1. Privatkunden
Stärke 6,3 Erdbeben erschüttert den Norden Afghanistans

dpa

2.11.2025 - 22:57

Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August.
Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August.
dpa (Archivbild)

In Afghanistan kommt die Erde nicht zur Ruhe. Nun hat es wieder ein stärkeres Erdbeben gegeben – die Folgen sind noch unklar.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

02.11.2025, 22:57

02.11.2025, 23:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Norden Afghanistan nahe der Stadt Masar-i-Scharif hat sich ein Erdbeben der Stärke 6,3 ereignet.
  • Erst Ende August hatte es im Osten des Landes ein Erdbeben der Stärke 6,0 gegeben, bei dem rund 2200 Menschen ums Leben kamen.
  • Seit dem Jahr 1900 wurden in Afghanistan laut dem British Geological Survey allein zwölf Beben mit einer Stärke von über 7,0 gemessen.
Mehr anzeigen

In Afghanistan hat wieder die Erde gebebt. Der Erdstoss der Stärke 6,3 ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Sonntag nahe der Stadt Masar-i-Scharif in der Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern unter der Erdoberfläche. Bislang gibt es keine Berichte über Schäden, Verletzte oder Tote.

Das Beben war bis in die rund 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Kabul zu spüren, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur Afp berichteten.

Ende August hatte es im Osten des Landes ein Erdbeben der Stärke 6,0 gegeben. Die regierenden Taliban und die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprachen damals von rund 2200 Toten und mehr als 3600 Verletzten.

In dem am Zusammenstoss zweier tektonischer Platten gelegenen Land am Hindukusch kommt es häufig zu Erdstössen. Seit dem Jahr 1900 wurden laut dem British Geological Survey allein zwölf Beben mit einer Stärke von über 7,0 gemessen.

Erdbeben erschüttert den Norden Afghanistans