Ein Clip vom Oktoberfest geht viral und sorgt für Millionen Klicks.

Ein Besucher versucht vergeblich, sein Bierglas in einem Zug zu leeren.

Die Sicherheitskräfte schreiten ein, denn auf der Wiesn gelten klare Vorschriften. Mehr anzeigen

In den sozialen Medien geht derzeit ein Video viral. Über 5,7 Millionen Aufrufe erzielt es aktuell. Zu sehen ist ein Mann in Lederhose, der am Oktoberfest seinen Bierkrug in einem Zug austrinken will. Doch noch bevor er ansetzt, schreitet ein Security ein und eskortiert ihn aus dem Zelt.

Der Grund: Auf dem Oktoberfest gelten Vorschriften, an die sich Besucher*innen halten müssen. Wer dagegen verstösst, muss das Festgelände verlassen. Auch beim Trinken gibt es Mass-Regeln – einen Tipp dazu erhältst du im Video.

