Regeln am Oktoberfest Wiesn-Besucher will Mass exen – Security führt ihn ab

Nicole Agostini

29.9.2025

Regeln am Oktoberfest: Wiesn-Besucher will Mass exen – Security führt ihn ab

Regeln am Oktoberfest: Wiesn-Besucher will Mass exen – Security führt ihn ab

Auf dem Oktoberfest sorgt ein kurioses Video für Aufsehen: Ein Wiesn-Besucher will seine Mass in einem Zug leeren – und fliegt prompt raus. Was das ganze auf sich hat, erfährst du im Video.

29.09.2025

Auf dem Oktoberfest sorgt ein kurioses Video für Aufsehen: Ein Wiesn-Besucher will seine Mass in einem Zug leeren – und fliegt prompt raus. Warum, das erfährst du im Video.

Nicole Agostini

29.09.2025, 18:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Clip vom Oktoberfest geht viral und sorgt für Millionen Klicks.
  • Ein Besucher versucht vergeblich, sein Bierglas in einem Zug zu leeren.
  • Die Sicherheitskräfte schreiten ein, denn auf der Wiesn gelten klare Vorschriften.
Mehr anzeigen

In den sozialen Medien geht derzeit ein Video viral. Über 5,7 Millionen Aufrufe erzielt es aktuell. Zu sehen ist ein Mann in Lederhose, der am Oktoberfest seinen Bierkrug in einem Zug austrinken will. Doch noch bevor er ansetzt, schreitet ein Security ein und eskortiert ihn aus dem Zelt.

Der Grund: Auf dem Oktoberfest gelten Vorschriften, an die sich Besucher*innen halten müssen. Wer dagegen verstösst, muss das Festgelände verlassen. Auch beim Trinken gibt es Mass-Regeln – einen Tipp dazu erhältst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

So schwer ist es, beim Knabenschiessen etwas zu treffen

So schwer ist es, beim Knabenschiessen etwas zu treffen

Rund 4'000 Jugendliche treten beim Knabenschiessen gegeneinander an. Mit nur 5 Schüssen wird versucht, die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen. blue News hat den Selbsttest gemacht und ist auf den Schiessstand gegangen.

13.09.2025

