  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Dümmste Frage der Welt» Wikipedia-Mitgründer verlässt genervt Interview – nach 50 Sekunden 

ai-scrape

17.11.2025 - 21:45

Für Jimmy Wales ist Wikipedia das erfolgreichere Projekt nach der «Babe Engine».
Für Jimmy Wales ist Wikipedia das erfolgreichere Projekt nach der «Babe Engine».
Keystone

Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales hat ein Interview mit einem Podcaster nach weniger als einer Minute abgebrochen – ausgerechnet als es um seine Rolle beim Start des Online-Lexikons ging.

17.11.2025, 21:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales brach ein Interview mit Journalist Tilo Jung nach nur 48 Sekunden ab, verärgert über eine Frage zu seiner genauen Rolle bei der Gründung.
  • Wales reagierte gereizt auf die Nachfrage, ob er Gründer oder Co-Gründer sei, und bezeichnete die Frage als «die dümmste der Welt», bevor er das Studio verliess.
  • Der Vorfall verdeutlicht den anhaltenden Streit zwischen Wales und Larry Sanger über die Gründungsgeschichte von Wikipedia, wobei beide offiziell als Mitbegründer gelten.
Mehr anzeigen

Das Interview mit Jimmy Wales, einem der Köpfe hinter Wikipedia, nahm eine unerwartete Wendung, als er nach nur 48 Sekunden das Gespräch mit Tilo Jung abbrach. Der Journalist hatte direkt zu Beginn die Frage gestellt, ob Wales als alleiniger Gründer oder als Co-Gründer des Online-Lexikons anzusehen sei. Diese Frage stiess bei Wales auf Unmut: «Es ist egal. Das ist die dümmste Frage der Welt. Nennen Sie mich, wie Sie wollen.»

Trotz der ablehnenden Reaktion von Wales hakte Jung nach und wies darauf hin, dass die Faktenlage unklar sei.

Dies führte zu einer weiteren Verärgerung bei Wales, der schliesslich erklärte: «Kann ich sagen, ich habe Ihre Frage jetzt viermal beantwortet, es ist egal? Wissen Sie was, ich bin fertig, Dankeschön.» Mit diesen Worten verliess er das Studio.

Tilo Jung, sichtlich überrascht, beendete das Interview mit den Worten: «Alles klar. Kürzestes Interview auf diesem Channel. Wiedersehen.» Im Anschluss folgte ein Abspann, der den ProduzentInnen von «Jung & Naiv» gewidmet war.

Unter dem veröffentlichten Video wurde darauf hingewiesen, dass Wales das Studio nach der ersten Frage verliess. Er hatte sich selbst als «Gründer von Wikipedia» vorgestellt, während er auf Wikipedia als «Co-Gründer» geführt wird. Der Unterschied zwischen alleiniger Gründung und gemeinsamer Gründung ist faktisch bedeutend.

Für Jimmy Wales sei es aber eine Frage des Standpunkts: «Es ist keine Tatsache, sondern eine Meinung. Sie können also jede Meinung haben, die Sie möchten. Das spielt keine Rolle.»

Unklarheit über Wikipedia-Gründung

Wikipedia selbst legt grossen Wert auf faktische Genauigkeit, die Wales in diesem Moment nicht erfüllen wollte: «[…] Wir bedauern, dass er das Gespräch nach 50 Sekunden beendet hat – journalistisch war diese Frage völlig korrekt.»

Der Konflikt zwischen Wales und Larry Sanger, einem weiteren Mitbegründer von Wikipedia, schwelt seit Jahren. Beide entwickelten 2001 die Grundidee für das Lexikon, doch Wales hat sich mehrfach als alleiniger Gründer bezeichnet. Sanger hingegen hat ihn als «Lügner» bezeichnet. Auf Wikipedia werden beide weiterhin als Mitbegründer geführt.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

In einem Interview mit Schauspielerin Tracee Ellis Ross erklärt Michelle Obama unmissverständlich, warum Amerika aus ihrer Sicht noch nicht bereit ist für eine Präsidentin – und warum sie selbst definitiv nicht kandidieren wird.

17.11.2025

Meistgelesen

Woher kommt Trumps Kehrtwende in der Epstein-Affäre – und was droht ihm jetzt?
Das bewegte Leben der Kessler-Zwillinge
Woltemade, Gnabry und zweimal Sané bringen Deutschland noch in der 1. Halbzeit auf WM-Kurs
Russischer Angriff auf Donauhafen trifft türkischen LNG-Tanker
Iran lässt Salz in den Wolken versprühen

Mehr aus dem Ressort

MID-Glücksspiele. Zwei Glückliche gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

MID-GlücksspieleZwei Glückliche gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

Verzweifelter Kampf gegen Dürre. Iran lässt Salz in den Wolken versprühen

Verzweifelter Kampf gegen DürreIran lässt Salz in den Wolken versprühen

Türkei. Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul

TürkeiAuch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul