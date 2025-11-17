Für Jimmy Wales ist Wikipedia das erfolgreichere Projekt nach der «Babe Engine». Keystone

Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales hat ein Interview mit einem Podcaster nach weniger als einer Minute abgebrochen – ausgerechnet als es um seine Rolle beim Start des Online-Lexikons ging.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales brach ein Interview mit Journalist Tilo Jung nach nur 48 Sekunden ab, verärgert über eine Frage zu seiner genauen Rolle bei der Gründung.

Wales reagierte gereizt auf die Nachfrage, ob er Gründer oder Co-Gründer sei, und bezeichnete die Frage als «die dümmste der Welt», bevor er das Studio verliess.

Der Vorfall verdeutlicht den anhaltenden Streit zwischen Wales und Larry Sanger über die Gründungsgeschichte von Wikipedia, wobei beide offiziell als Mitbegründer gelten. Mehr anzeigen

Das Interview mit Jimmy Wales, einem der Köpfe hinter Wikipedia, nahm eine unerwartete Wendung, als er nach nur 48 Sekunden das Gespräch mit Tilo Jung abbrach. Der Journalist hatte direkt zu Beginn die Frage gestellt, ob Wales als alleiniger Gründer oder als Co-Gründer des Online-Lexikons anzusehen sei. Diese Frage stiess bei Wales auf Unmut: «Es ist egal. Das ist die dümmste Frage der Welt. Nennen Sie mich, wie Sie wollen.»

Trotz der ablehnenden Reaktion von Wales hakte Jung nach und wies darauf hin, dass die Faktenlage unklar sei.

Dies führte zu einer weiteren Verärgerung bei Wales, der schliesslich erklärte: «Kann ich sagen, ich habe Ihre Frage jetzt viermal beantwortet, es ist egal? Wissen Sie was, ich bin fertig, Dankeschön.» Mit diesen Worten verliess er das Studio.

Tilo Jung, sichtlich überrascht, beendete das Interview mit den Worten: «Alles klar. Kürzestes Interview auf diesem Channel. Wiedersehen.» Im Anschluss folgte ein Abspann, der den ProduzentInnen von «Jung & Naiv» gewidmet war.

Unter dem veröffentlichten Video wurde darauf hingewiesen, dass Wales das Studio nach der ersten Frage verliess. Er hatte sich selbst als «Gründer von Wikipedia» vorgestellt, während er auf Wikipedia als «Co-Gründer» geführt wird. Der Unterschied zwischen alleiniger Gründung und gemeinsamer Gründung ist faktisch bedeutend.

Für Jimmy Wales sei es aber eine Frage des Standpunkts: «Es ist keine Tatsache, sondern eine Meinung. Sie können also jede Meinung haben, die Sie möchten. Das spielt keine Rolle.»

Unklarheit über Wikipedia-Gründung

Wikipedia selbst legt grossen Wert auf faktische Genauigkeit, die Wales in diesem Moment nicht erfüllen wollte: «[…] Wir bedauern, dass er das Gespräch nach 50 Sekunden beendet hat – journalistisch war diese Frage völlig korrekt.»

Der Konflikt zwischen Wales und Larry Sanger, einem weiteren Mitbegründer von Wikipedia, schwelt seit Jahren. Beide entwickelten 2001 die Grundidee für das Lexikon, doch Wales hat sich mehrfach als alleiniger Gründer bezeichnet. Sanger hingegen hat ihn als «Lügner» bezeichnet. Auf Wikipedia werden beide weiterhin als Mitbegründer geführt.

