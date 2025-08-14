x.com / @XPostComment

In den USA werden vermehrt Wildkaninchen mit tentakelartigen Wucherungen gesichtet. Die Verformungen gehen auf eine Virusinfektion zurück, die hochansteckend ist.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Virus sorgt für verstörende Bilder von Wildkaninchen in den USA.

Den Tieren wachsen bizarre Wucherungen an Kopf und Hals.

So gruselig der Anblick ist: Das Virus ist für die Kaninchen relativ harmlos und kann weder auf andere Tiere noch auf Menschen übertragen werden. Mehr anzeigen

Wildkaninchen mit an Hörnern erinnernden Wucherungen erregen im US-Bundesstaat Colorado Aufsehen. Für einige Beobachter wirken die Tiere offenbar so, als könnten diese gut in einen Horrorfilm passen – als Fotos der ungewöhnlich aussehenden Kaninchen im Internet viral gehen, bekommen sie unvorteilhafte Spitznamen wie «Frankenstein-Häschen», «Dämonenkaninchen» und «Zombiekaninchen» verpasst.

Doch die Baumwollschwanzkaninchen leiden laut einer Expertin lediglich an einem relativ häufigen und harmlosen Virus. Das Shope Papillomvirus (SPV) kann dazu führen, dass sich warzenähnliche Wucherungen am Gesicht bilden.

The rabbits are infected by the cottontail papilloma virus (CRPV), also known as Shope papilloma virus, which causes tumors to grow on or near the animal's head.



The virus spreads mainly via mosquitoes and ticks, which bite an infected animal and pass on the DNA-altering… pic.twitter.com/XMMqdoIPxB — Data (@XPostComment) August 12, 2025

Die Kaninchen sind in der Stadt Fort Collins, etwa 105 Kilometer nördlich von Denver, gesichtet worden. Eine Sprecherin der Park- und Wildtierbehörde von Colorado, Kara Van Hoose, teilte der Nachrichtenagentur AP mit, Anruferinnen und Anrufer hätten sich bei der Behörde wegen der Kaninchen gemeldet.

Doch vor allem im Sommer sei es nicht ungewöhnlich, infizierte Kaninchen zu sehen. Zu der Jahreszeit seien Flöhe und Zecken, die das Virus verbreiteten, am aktivsten, sagte Van Hoose.

Eine Übertragung des Virus auf den Menschen oder andere Tierarten sei nicht möglich. Die Wucherungen stellten für die betroffenen Kaninchen keine Gefahr dar, wenn sie nicht gerade am Auge oder am Maul entstünden und die Tiere beim Fressen beeinträchtigten. Das Immunsystem der Kaninchen könne das Virus bekämpfen, wodurch die Wucherungen wieder verschwinden könnten, sagte Van Hoose.