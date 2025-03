Am 14. März leuchtet der Mond vielerorts rötlich. Afar TV / Youtube

Vor allem in Nord- und Südamerika war die totale Mondfinsternis zu sehen. Das löst bei den Bewohner*innen grosse Verwirrung aus, wie Google-Suchanfragen zeigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 14. März findet eine totale Mondfinsternis statt.

In der Schweiz war das Phänomen kaum zu sehen – anders in Nord- und Südamerika.

Die lokale Bevölkerung fragt sich daraufhin, wo der Mond abgeblieben ist. Mehr anzeigen

In der Schweiz war das Himmelsspektakel – wenn überhaupt – nur partiell zu sehen. In Nord- und Südamerika färbte sich der Mond hingegen während einer totalen Mondfinsternis purpurrot.

Obwohl das Phänomen angekündigt war, wunderten sich auf den genannten Kontinenten offenbar viele Menschen über den ungewöhnlichen Anblick. Auf Google trenden derzeit Suchanfragen wie «Where is the moon?» («Wo ist der Mond?») oder «Why can't I see the moon?» («Warum kann ich den Mond nicht sehen?»).

Grund zur Sorge besteht aber nicht. Bereits in der nächsten Nacht wird sich den Menschen am Nachthimmel wieder ein gewohntes Bild bieten.

Während einer totalen Mondfinsternis strahlt der Himmelskörper nicht leuchtend weiss, sondern rötlich. Die Mondoberfläche wird nämlich von langwelligen roten Teilen des Sonnenlichts gefärbt. Deshalb wird das Himmelsphänomen auch Blutmond genannt.