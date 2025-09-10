  1. Privatkunden
«Die Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich» Schweiz bleibt Auswanderungs-Ziel Nummer eins für Deutsche

dpa

10.9.2025 - 09:13

Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent. (Archivfoto)
Symbolbild: Keystone
Symbolbild: Keystone

Bei der Wahl ihres neuen Lebensmittelpunktes setzen viele Deutsche auf räumliche Nähe. Für das Auswandererziel Spanien gibt es eine Trendumkehr.

,

DPA, Dominik Müller

10.09.2025, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz bleibt 2024 das beliebteste europäische Auswanderungsziel für Deutsche.
  • Rund 323'600 deutsche Staatsangehörige leben hierzulande. Seit zehn Jahren steigt die Anzahl kontinuierlich.
  • Österreich folgt auf Platz zwei mit über 232'700 Deutschen und verzeichnete im Jahresvergleich einen stärkeren Zuwachs (+3,4 %) als die Schweiz.
  • Spanien belegt Platz drei und zeigt nach Jahren des Rückgangs seit 2022 wieder steigende Zahlen.
Mehr anzeigen

Die Schweiz ist weiter das beliebteste europäische Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323'600 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das waren 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. «Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz steigt seit Jahren kontinuierlich», berichtete die Statistikbehörde. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent.

Auch zu Platz zwei ist es nicht weit 

Auf Platz zwei der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt Österreich. Dort lebten Anfang 2024 gut 232'700 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fiel mit 3,4 Prozent höher aus als bei der Schweiz. 

Binnen zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen in Österreich um 41,2 Prozent. «Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für Deutsche durch die räumliche Nähe und die teilweise ausbleibenden Sprachbarrieren erleichtert wird», sagte die Statistiker über die mutmasslichen Gründe.

Trendumkehr im Süden

Als erstes Land ausserhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang drei der beliebtesten europäischen Auswanderungsziele der Deutschen. Gut 128'000 deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2024 ihren Wohnsitz. Das entsprach einem Anstieg von 1,8 Prozent. 

Während die Zahl der Deutschen in Spanien von 2014 bis 2021 kontinuierlich sank, ist seit 2022 eine Trendumkehr zu beobachten. Trotzdem gab es Anfang 2024 in Spanien 9,8 Prozent weniger ausgewanderte Deutsche als Anfang 2014.

Wo zieht es die Deutschen noch hin?

Auf den Plätzen vier und fünf folgen Frankreich und die Niederlande. Danach – mit etwas Abstand – Belgien, Italien und Schweden. Für Grossbritannien liegen wegen des Brexits lediglich Daten bis 2019 vor. Sie wurden deshalb nicht miteinbezogen. 2019 waren knapp 142'400 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet.

