Wissenschaft staunt: Wolf klaut Fische mit cleverer Methode In Kanada hat eine Kamera eine bemerkenswerte Szene eingefangen: Ein Wolf zieht eine Krabbenfalle an Land, um an den Fischköder zu gelangen. Es könnte der erste dokumentierte Fall von Werkzeuggebrauch bei dieser Tierart sein. 20.11.2025

Das Video entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts und liefert den ersten klaren Beweis für die Vermutung, dass ein Tier die Fallen manipuliert.

Sollte sich bestätigen, dass der Wolf gezielt Werkzeug einsetzt, wäre das ein bisher unbekanntes Verhalten und ein möglicher wissenschaftlicher Durchbruch. Mehr anzeigen

Ein Video aus der Küstenregion von Bella Bella (British Coumbia) in Kanada sorgt für Aufsehen: Eine Wölfin zieht eine Boje aus dem Wasser, packt das daran befestigte Seil und holt damit eine Krabbenfalle an Land. Anschliessend löst sie den Köder und frisst den Fisch.

Die Szene wurde im Rahmen eines Projekts mit einer lokalen indigenen Gemeinschaft gefilmt. Seit 2023 waren immer wieder beschädigte Krabbenfallen entdeckt worden, die eigentlich zur Kontrolle invasiver grüner Krabben eingesetzt wurden. Die Forscher hatten zuvor lediglich vermutet, dass ein Raubtier an den Fallen zugange ist. Die neue Aufnahme liefert nun den ersten klaren Beweis.

Möglicher wissenschaftlicher Durchbruch

Für die Wissenschaft ist das ein möglicher Durchbruch. Wenn sich bestätigt, dass der Wolf bewusst Werkzeug einsetzt, wäre das eine bislang nie dokumentierte Fähigkeit dieser Tierart. Gleichzeitig zeigt die Entdeckung, wie anpassungsfähig Wölfe sind und neue Verhaltensweisen entwickeln können.

