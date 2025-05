Wohl der am Vortag in Leibstadt gesichtete Wolf ist von einem Zug erfasst worden. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa-tmn (Symbolbild)

In Mumpf AG ist am Freitag ein Wolf von einem Zug erfasst und getötet worden. Es handelt sich wohl um jenes Tier, welches am Tag zuvor von Passanten in Leibstadt gesichtet worden war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mumpf AG ist am Freitag ein Wolf von einem Zug überfahren und getötet worden.

Es handelt sich wahrscheinlich um jenes Tier, welches am Donnerstag von Passanten in Leibstadt gefilmt wurde.

Das tote Tier wird nun zur Untersuchung ans Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit an der Universität Bern gebracht. Mehr anzeigen

Im Kanton Aargau ist am Freitag ein Wolf von einem Zug überfahren und getötet worden. Das Tier war erst am Vortag in Leibstadt gesichtet worden.

Passanten hatten den Wolf am Donnerstag dabei gefilmt, wie er in der Nähe des Atomkraftwerks über eine Strasse spazierte und schliesslich im Gebüsch verschwand. Nur kurze Zeit später ging sein Streifzug im rund zwanzig Kilometer entfernten Mumpf AG zu Ende.

Am Freitagmorgen erhielt der Kanton Aargau die Meldung, dass ein Wolf von einem Zug überfahren worden sei. Offenbar wollte der Wolf in der Nacht die Gleise zu überqueren, als ihn der Zug erfasste.

«Mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Wolf, der in Leibstadt gesichtet wurde», sagte Christian Tesini, kantonaler Wildtierspezialist, gegenüber Tele M1.

Das tote Tier wird nun zur Untersuchung ans Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit an der Universität Bern gebracht.

Mit Material der Nachrichtenagentur Keystone-sda.