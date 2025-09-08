Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG und der Porsche Automobil Holding SE, sorgt mit einem geplanten Tunnel in Salzburg für Aufruhr. KEYSTONE

Ein geplanter Tunnel durch den Kapuzinerberg in Salzburg sorgt für Aufregung. Wolfgang Porsche möchte damit seine Tiefgarage erreichen. Trotz Protesten hat ein Stadtgremium das Projekt vorangetrieben.

in Stadtgremium in Salzburg hat den Bau einer privaten Tiefgarage und eines 500 Meter langen Tunnels durch den Kapuzinerberg für Wolfgang Porsche trotz heftiger Proteste genehmigt.

Kritiker werfen dem Projekt soziale Ungerechtigkeit und eine «Sonderbehandlung für Superreiche» vor.

Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Bundesland Salzburg, wo es bereits Zustimmung aus der Landesregierung gibt. Mehr anzeigen

Wolfgang Porsche hat einen wichtigen Etappensieg für sein umstrittenes Bauprojekt in Salzburg erzielt: Ein Stadtgremium genehmigte den Bau einer Tiefgarage unter seinem Anwesen sowie eines 500 Meter langen Privattunnels durch den Kapuzinerberg.

Das Anwesen von Porsche, das auf dem Kapuzinerberg liegt, hat eine reiche Geschichte: Hier gab einst Mozarts Schwester Nannerl Klavierunterricht, und der berühmte Autor Stefan Zweig («Schachnovelle») lebte dort vor etwa 100 Jahren. Der geplante Tunnel soll den Zugang zu dem historischen Ort erleichtern, da der derzeitige Zufahrtsweg als unpraktisch gilt.

Proteste und politische Kontroversen

Die Pläne haben jedoch erheblichen Widerstand hervorgerufen. Im April protestierten Aktivisten gegen das Projekt, und eine Petition gegen den Bau hat über 19'000 Unterschriften gesammelt. Kritiker sprechen von einer «Sonderbehandlung für Superreiche» und einem «Symbol sozialer Ungerechtigkeit».

Politisch ist das Projekt ebenfalls umstritten. Während die sozialdemokratische SPÖ, die konservative ÖVP und die rechte FPÖ dem Vorhaben zustimmten, lehnten die Grünen und Kommunisten es ab. Sie argumentierten, dass der Tunnel einer gesonderten Prüfung bedürfe, was normalerweise bei Zufahrtswegen nicht erforderlich sei.

Reaktionen und weitere Schritte

Zwei kommunistische Abgeordnete boykottierten die Abstimmung aus Protest. Gemeinderat Klaudius May äusserte Bedenken über unbeantwortete rechtliche und fachliche Fragen und kritisierte die Weigerung der anderen Parteien, Experten zu konsultieren. Er betonte, dass vor dem Gesetz alle gleich sein sollten, und äusserte die Sorge, dass für gut vernetzte Milliardäre andere Regeln gelten könnten.

Trotz der Zustimmung des Stadtgremiums ist das Projekt noch nicht endgültig genehmigt. Der Beschluss muss noch dem Bundesland Salzburg vorgelegt werden. Martin Zauner von der FPÖ, zuständig für Raumordnung in der Landesregierung, hat jedoch bereits positive Signale gesendet. Er sieht in dem Projekt eine Unterstützung der Bauwirtschaft und den Erhalt eines Kulturguts, das vollständig privat finanziert wird.

Porsche und die öffentliche Meinung

Wolfgang Porsche selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Plänen geäussert. Als Enkel des Automobilpioniers Ferdinand Porsche und Aufsichtsratschef der Porsche Automobil Holding SE sowie der Porsche AG ist er eine prominente Figur in der Automobilindustrie.

Seine Pläne für den Tunnel haben die Salzburger Politik gespalten und könnten den Kommunisten Auftrieb geben, die hoffen, zur stärksten Partei in Salzburg zu werden. Besonders brisant ist die Verbindung von SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger zu Porsche, da er vor seiner politischen Karriere 27 Jahre lang für das Unternehmen gearbeitet hat.

