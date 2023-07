Es gab im Wallis Schafsrisse durch den Wolf, aber keine Angriffe auf Menschen oder Haushunde in den letzten 28 Jahren. (Archiv) Marco Schmidt/KEYSTONE

Unbekannte haben entlang von Wanderwegen im Wallis dreieckige Schilder mit einer Warnung vor dem Wolf aufgestellt. Die Schilder zeigen die Silhouetten eines Erwachsenen, eines Kindes und eines Hundes vor dem Hintergrund eines bedrohlichen Wolfs. Sie entsprechen nicht den gesetzlichen Bestimmungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbekannte haben im Wallis entlang von Wanderwegen nicht regelkonforme Wolfs-Warnungen aufgestellt.

Der WWF Wallis kritisiert, das Motiv der Warnschilder würde Wanderer davon abhalten, die Wege zu betreten.

Die Gruppe Wolf Schweiz bereitet eine Anzeige vor. Mehr anzeigen

Die Schilder schürten die Angst vor dem Wolf und führten dazu, dass die Wege nicht mehr betreten würden, kritisierte der WWF Wallis am Donnerstag. Man werde deshalb an den Kanton und den Walliser Gemeindeverband schreiben, damit die Schilder umgehend entfernt würden.

Die Warnschilder sind nicht gesetzeskonform, wie der Sekretär der zuständigen kantonalen Kommission gegenüber Keystone-SDA bestätigte. Die Signalisation auf öffentlich zugänglichen Strassen müsse von kantonalen Stellen bewilligt werden, die dabei die einschlägigen Bestimmungen des Bundes anwendeten. Man habe kein entsprechendes Gesuch erhalten – und hätte es auch nicht gutgeheissen, falls eines eingegangen wäre.

Strafanzeige angekündigt

Laut WWF wurden die Schilder in mehreren Walliser Gemeinden aufgestellt, etwa in Anniviers, Riddes, Isérables, Fully, Orsières und Vollèges.

Die Gruppe Wolf Schweiz sieht die Schilder als Teil einer Angstkampagne. In den letzten 28 Jahren habe es keinen Wolfsangriff auf Menschen oder Haushunde gegeben. Eine Strafanzeige sei in Vorbereitung, sagte Isabelle Germanier, Verantwortliche der Organisation für die Romandie, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Man werde die Anzeige in Kürze einreichen.

sda/tgab