In diesem Parkhaus in Slough hat sich der Vorfall ereignet. Google Street View

Eigentlich wollte Yaditi Kava nach dem Einkaufen mit ihren Töchtern nur noch schnell zum Abendessen – doch die Ausfahrt aus dem Parkhaus kostete sie beinahe ihre Scheidungsrücklagen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Engländerin wurde beim Parken fälschlich mit 4586 Pfund belastet.

Der Fehler wurde erst durch eine Bankbenachrichtigung bemerkt.

Das Einkaufszentrum erklärte den Vorfall als technischen Einzelfall und kündigte Massnahmen an, um ähnliche Probleme künftig zu vermeiden. Mehr anzeigen

Eine Frau aus Slough – eine Gemeinde aus der Grafschaft Berkshire im Süden von England – erlebte einen «Schock». Der Grund: Für einen zweistündigen Aufenthalt in einem Parkhaus muss sie 4586 Pfund (rund 5000 Franken) bezahlen.

Yaditi Kava bemerkte den Fehler erst, nachdem sie ihre PIN am Ausgang des Queensmere Observatory Shopping Centre eingegeben hatte, erzählt sie der «BBC». Der Vorfall ereignete sich am 16. Mai, als sie mit ihren beiden Töchtern nach einem Einkaufsbummel noch Abendessen ging.

Da der Bereich mit den Parkautomaten geschlossen war, habe sie sich entschieden, die Gebühr am Ausgang zu begleichen. «Ich habe meine Karte kontaktlos benutzt und dann meine PIN eingegeben, ohne den Betrag zu überprüfen», wird die 39-Jährige zitiert. Erst eine SMS-Benachrichtigung ihrer Bank machte sie auf die hohe Abbuchung aufmerksam. «Ich konnte es nicht fassen, dass sie so viel Geld abgebucht hatten», sagte Kava.

Fehler im Zahlungssystem

Der Manager des Einkaufszentrums habe ihr am folgenden Montag erklärt, dass es sich um einen Fehler des Zahlungssystems handelte und versprach eine Rückerstattung innerhalb weniger Tage. Doch erst nach drei Wochen und der Unterstützung der BBC-Sendung «JVS Show» erhielt sie ihr Geld zurück. «Ich war in einer schwierigen Lage, da ich das Geld für Anwaltskosten in meinem Scheidungsverfahren gespart hatte», so Kava.

Savills, das Unternehmen, das das Einkaufszentrum verwaltet, bezeichnete den Vorfall als «isolierten Zwischenfall» und versicherte, dass Massnahmen ergriffen werden, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden. «Wir stehen in regelmässigem Kontakt mit der Kundin, um das Problem zu lösen», hiess es in einer Stellungnahme. Die vollständige Rückerstattung erfolgte schliesslich am 7. Juni.