Alkoholischer Schatz Vermisste Kugel mit Gin im Bodensee gefunden

SDA

19.12.2025 - 23:42

Die Gin-Kugel war nach ihrer Versenkung im See plötzlich verschwunden.
Die Gin-Kugel war nach ihrer Versenkung im See plötzlich verschwunden.
Bild: dpa/Fishgroup/Diana Strohmeier

Jahrelang spurlos verschwunden: Jetzt taucht die mit Alkohol gefüllte Kugel wieder auf – gut versteckt und von Muscheln überwachsen. Wer bekommt den besonderen Tropfen? 

Keystone-SDA

19.12.2025, 23:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach jahrelanger Suche ist ein alkoholischer Schatz aus dem Bodensee geborgen worden.
  • Eine mit Gin gefüllte Kugel, die seit Ende 2022 vermisst worden war, wurde mit Hilfe eines Sonargeräts und eines Tauchroboters gefunden und identifiziert.
  • Jetzt werde der Inhalt auf die Kunden verteilt, die nach dem Verlust der Kugel auf eine Rückerstattung verzichtet hatten.
Mehr anzeigen

Ein Wracktaucher hat im Bodensee eine rund 800 Kilogramm schwere Edelstahlkugel mit Gin gefunden. Für ein besonderes Aroma wollte die Herstellerfirma 2022 den Gin für 100 Tage im See lagern. Später fand sie die Kugel nicht mehr und erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Die Kugel sei mit Hilfe eines Tauchroboters vor dem Ufer von Romanshorn in rund 15 Metern Tiefe gefunden worden. Das erklärte Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins Romanshorn, am Freitag.

Sie sei unversehrt geblieben. Der Gin-Behälter sei mit einer Kunststoffplane bedeckt und von Muscheln überwuchert gewesen, sagte Paganini. Die Kugel sei daher zunächst nicht erkennbar gewesen.

Von Muscheln überwuchert im Bodensee

«Die Seepolizei konnte die Gin-Kugel, die 2022 als gestohlen gemeldet wurde, am Freitagmittag orten und aus dem Bodensee bergen», bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage.

Die Gin-Kugel lag in 15 Metern Tiefe vor dem Ufer von Romanshorn. (Archivbild)
Die Gin-Kugel lag in 15 Metern Tiefe vor dem Ufer von Romanshorn. (Archivbild)
Archivbild: Keystone

Die Kugel fasst rund 230 Liter. Der Gin war von Kunden bereits im Voraus bestellt worden. Als die Kugel verschwand, wurde den meisten Kunden das Geld zurückbezahlt. Jetzt werde der Inhalt an diejenigen verteilt, die auf eine Rückerstattung verzichtet hatten, sagte die Gastronomin Jenny Fisch. «Alle, die an uns geglaubt haben, die kriegen ihren Gin», sagte sie. Auch die Finder würden auf jeden Fall etwas abbekommen, fügte sie hinzu.

