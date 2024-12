Trump scheitert vor Gericht: Schuldspruch wegen Schweigegeldzahlung bleibt bestehen

New York, 17.12.2024: Donald Trump scheitert vor Gericht: Der designierte US-Präsident wollte das gegen ihn verhängte Urteil wegen des Verschleierns von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin kippen. Der zuständige Richter in New York hält aber am Schuldspruch fest. Trumps Anwälte hatten argumentiert, dass US-Präsidenten weitgehende Immunität für Handlungen im Amt geniessen. Laut Richter gilt das aber nicht für den Fall, da die Tat vor Trumps erster Präsidentschaft erfolgte. Ausserdem habe er als Privatmann gehandelt. Bis zur Verkündung des Strafmasses könnte es allerdings dauern. Die Staatsanwaltschaft hat sich bereits offen dafür gezeigt, die Strafmassverkündung bis nach dem Ende der zweiten Amtszeit des Republikaners im Jahr 2029 zu verschieben.

18.12.2024