China: Die Folgen von Tropensturm «Doksuri» halten an

STORY: Das chinesische Staatsfernsehen hat am Samstag weitere Aufnahmen von extremen Überschwemmungen im Norden des Landes gezeigt. Der Tropensturm «Doksuri» hatte über Tage für Starkregen gesorgt. Flüsse traten über die Ufer. Die Bilder zeigen Strassen und Fahrzeuge in der Stadt Shangzhi, die unter Wasser stehen. Vielerorts fiel der Strom aus. Durch die sintflutartigen Regenfälle infolge des Tropensturms wurden bereits Dutzende Todesopfer im Land gemeldet. Allerdings lässt sich das ganze Ausmass der Schäden noch gar nicht abschätzen. Seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren hatte es an vielen Orten Chinas noch nie so viel geregnet wie in den vergangenen Tagen.

09.08.2023