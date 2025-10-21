Polnische Kinder geniessen im Juli den Sommer in Krakau: Ihre Eltern haben womöglich bald mehr Geld im Portemonnaie. KEYSTONE

Der polnische Präsident will Familien helfen, den Konsum ankurbeln und die sinkende Geburtenrate bekämpfen: Wenn es nach Karol Nawrocki geht, zahlen Familien mit mindestens zwei Kindern bald keine Steuern mehr auf ihr Einkommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Polens Präsident will, dass Eltern, die mindestens zwei Kinder haben, keine Einkommenssteuer mehr zahlen müssen.

Die Steuererleichterung soll bis zu einer gewissen Einkommensobergrenze gewährt werden.

Das Parlament muss das Vorhaben noch absegnen. Mehr anzeigen

Europa leidet unter einer niedrigen Geburtenrate. Polen hat mit 1,1 Kindern pro Paar den zweitschlechtesten Wert: Nur in der Ukraine ist er noch tiefer. Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat nun jedoch ein Gesetz eingebracht, dass daran etwas ändern soll.

Der Entwurf sieht vor, alle diejenigen Eltern von der Einkommenssteuer zu befreien, die mindestens zwei Kinder haben, berichtet «Euronews». Das soll bis zu einer Einkommensobergrenze von 140'000 zloty gelten, was gut 30'000 Franken entspricht.

Die Steuererleichterung soll unabhängig davon gezahlt werden, ob es sich um die leiblichen Eltern handelt: Auch Pflegeeltern, Adoptiveltern und Vormunde würden profitieren. Laut dem Präsidentenbüro würde eine polnische Familie im Durchschnitt monatlich 100 zloty, als rund 217 Franken sparen.

Das Gesetz, das nun im Parlament beraten werden muss, ist Teil eines Pakets, mit dem Karol Nawrocki vor seinem Sieg im Juni Wahlkampf gemacht hat. Es sieht weiterhin die Senkung der Mehrwertsteuer von 23 auf 22 Prozent sowie die Abschaffung der Kapitalertragssteuer und die Einführung einer quotenbasierten Rentenindexierung vor.