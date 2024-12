Über 1500 Jahre alte Tafel: Zehn-Gebote für 4,5 Millionen Schweizer Franken versteigert Bei einer Auktion in New York wurde der angeblich älteste Stein mit den Zehn Geboten darauf versteigert. Mehr als 4,5 Millionen Schweizer Franken hat ein anonymer Käufer dafür ausgegeben. 19.12.2024

Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Auktionshaus Sotheby's hat in New York eine seltene Steintafel versteigern lassen.

Ein anonymer Käufer erwirbt die Steintafel mit den Zehn Geboten bei einer Auktion für mehr als 5 Millionen US-Dollar, umgerechnet über 4,5 Millionen Schweizer Franken. Mehr anzeigen

Das traditionsreiche Auktionshaus Sotheby’s in New York hat am Mittwoch für mehr als 5 Millionen US-Dollar, sprich 4,5 Millionen Schweizer Franken, eine Steintafel mit den Zehn Geboten versteigert.

Laut dem Auktionshaus soll die 52 Kilogramm schwere Tafel aus der Zeit zwischen 300 und 800 nach Christus stammen und in einer frühen hebräischen Schrift gehalten sein.

Die Tafel wurde 1913 beim Bau einer Eisenbahnlinie in Südisrael gefunden und dann als Türschwelle für ein Haus benutzt. Niemand erkannte den Wert des Fundes.

Jedoch zweifelten Experten vor dem Verkauf dieser Tafel ihre Echtheit und Herkunft an. Die ganze Geschichte über die Zehn-Gebote-Tafel erfährst du im Video.

