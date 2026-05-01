  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Geduld gefragt am Gotthard Zehn Kilometer Stau vor dem Nordportal am 1. Mai

SDA

1.5.2026 - 11:10

Am Tag der Arbeit stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld und Göschenen auf bis zehn Kilometern. (Archivbild)
Am Tag der Arbeit stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld und Göschenen auf bis zehn Kilometern. (Archivbild)
Keystone

Auf der A2 vor dem Gotthard-Nordportal staut sich der Verkehr am Freitagvormittag auf zehn Kilometer. Autofahrende müssen mit Wartezeiten von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten rechnen.

Keystone-SDA

01.05.2026, 11:10

01.05.2026, 11:51

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Freitagmorgen kurz vor 11 Uhr ein Stau von zehn Kilometern Länge gebildet. Dies entspricht einer Wartezeit von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf der Plattform X mitteilte.

Der Stau auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich demnach aufgrund von Verkehrsüberlastung gebildet. Als Umfahrungsmöglichkeiten werden die A13 via San Bernardino sowie die Gotthard-Passstrasse empfohlen.

Meistgelesen

Das musst du zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» wissen
Demokraten zerlegen Hegseth – so eskalierte die Kongress-Anhörung
Rettungsmission gestoppt – Buckelwal erreicht Nordsee vorerst nicht
So empfängt Fribourg seine Meisterhelden
Diese Änderungen im Mai musst du kennen

Videos aus dem Ressort

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Dänemark. Hoher Wellengang: Wal-Transportschiff kommt nicht weiter

DänemarkHoher Wellengang: Wal-Transportschiff kommt nicht weiter

Bundesverwaltungsgericht. Bund zieht Schals mit Fasern der gefährdeten Tibetantilope ein

BundesverwaltungsgerichtBund zieht Schals mit Fasern der gefährdeten Tibetantilope ein

Brandkatastrophe. Strafanzeige gegen Rettungskräfte nach Brand in Crans-Montana

BrandkatastropheStrafanzeige gegen Rettungskräfte nach Brand in Crans-Montana