Zeugen Jehovas erlauben Mitgliedern Bluttransfusionen – unter einer Bedingung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Beginn der Modernisierung? Zeugen Jehovas erlauben Mitgliedern Bluttransfusionen – unter einer Bedingung

Jan-Niklas Jäger

24.3.2026

Mitglieder der Zeugen Jehovas dürfen nun Blut spenden – aber nur für sich selbst. (Archivbild)
Mitglieder der Zeugen Jehovas dürfen nun Blut spenden – aber nur für sich selbst. (Archivbild)
Bild: Britta Pedersen/dpa

Die Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas hat ihre Regeln im Bezug auf Bluttransfusionen gelockert. Von ihrer offiziellen Richtlinie will die Gruppe aber nicht abrücken.

Jan-Niklas Jäger

24.03.2026, 19:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zeugen Jehovas lockern ihre Regeln im Bezug auf die Spende und den Erhalt von Blut im medizinischen Kontext.
  • Mitglieder können sich nun Blut abnehmen und dieses aufbewahren lassen.
  • Empfänger des Blutes darf aber nur der «Spender» selbst sein.
  • Ehemalige Mitglieder kritisieren die Änderung als nicht weitreichend genug.
Mehr anzeigen

«Unser Kernglaube hinsichtlich der Heiligkeit von Blut bleibt unverändert», stellt ein Sprecher der Zeugen Jehovas klar. Dennoch ist die geänderte Praxis, die die Glaubensgemeinschaft am Freitag bekannt gab, bemerkenswert: Ab sofort dürfen Mitglieder Bluttransfusionen annehmen – mit einer nicht unwesentlichen Beschränkung.

Voraussetzung ist nämlich, dass es sich um das eigene Blut der jeweiligen Person handelt. Das heisst in der Praxis, dass Mitglieder sich Blut abnehmen und dieses aufheben lassen dürfen und ihr eigenes Blut ihnen wieder zugeführt werden kann, berichtet die BBC.

Das könnte im Fall einer vorab geplanten Operation oder auch bei einem medizinischen Notfall relevant werden.

Kritik von ehemaligen Mitgliedern

«Alle Christen müssen für sich selbst entscheiden, wie ihr Blut bei ärztlicher Betreuung verwendet wird», sagte Gerrit Losch, Teil des Führungsstabs der Glaubensgemeinschaft, bei der Verkündung der Änderung.

Bundesgericht weist Beschwerde ab. Eltern wollen Sohn aus religiösen Gründen von Schwimmunterricht dispensieren – vergebens

Bundesgericht weist Beschwerde abEltern wollen Sohn aus religiösen Gründen von Schwimmunterricht dispensieren – vergebens

Ehemalige Mitglieder der Zeugen Jehovas, deren strikte Regeln und autoritär geprägten Strukturen wiederholt in der Kritik stehen, zeigten sich wenig begeistert von der Ankündigung. Für viele geht die Änderung nicht weit genug.

Das Verbot des Einsatzes fremden Blutes selbst in medizinischen Notfällen bleibt demnach bestehen. Die Zeugen Jehovas berufen sich dabei auf Bibelstellen, nach denen Blut ein heiliges Gut sei. Nach Angaben der Gruppe selbst gibt es weltweit etwa neun Millionen Anhänger des Glaubens.

Mehr zum Thema

Bundesgericht weist Beschwerde ab. Eltern wollen Sohn aus religiösen Gründen von Schwimmunterricht dispensieren – vergebens

Bundesgericht weist Beschwerde abEltern wollen Sohn aus religiösen Gründen von Schwimmunterricht dispensieren – vergebens

Glaube auf trendy gemacht. Was sind «Christfluencer» – und wie gefährlich sind sie?

Glaube auf trendy gemachtWas sind «Christfluencer» – und wie gefährlich sind sie?

Antisemitismus bleibt auf hohem Niveau. «Immer mehr Jüdinnen und Juden denken darüber nach, die Schweiz zu verlassen»

Antisemitismus bleibt auf hohem Niveau«Immer mehr Jüdinnen und Juden denken darüber nach, die Schweiz zu verlassen»

Meistgelesen

Diese 15 Liebespaare aus dem Ski-Zirkus haben sich gefunden
Odermatt stellt seine Riesenslalom-Zukunft in Frage
So hart schleimen sich seine Minister bei Trump ein
Warum ist in diesem St. Galler Dorf früher Frühling als überall sonst?
Zeugen Jehovas erlauben Mitgliedern Bluttransfusionen – unter einer Bedingung