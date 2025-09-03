Diesen Schmuck trug die 18-Jährige. Zoll Friedrichshafen

Zöllner in Friedrichshafen haben bei einer 18-jährigen Schweizerin unversteuerten Schmuck im Wert von rund 14'000 Euro entdeckt. Nun läuft ein Strafverfahren gegen sie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen Friedrichshafen entdeckte der Zoll bei einer 18-jährigen Schweizerin unversteuerten Goldschmuck im Wert von über 14'000 Euro.

Gegen sie läuft jetzt ein Strafverfahren.

Zudem musste sie Abgaben sowie eine Sicherheitsleistung zahlen. Mehr anzeigen

Am Flughafen Friedrichshafen (D) haben Zollbeamte vor rund zwei Wochen unversteuerten Goldschmuck im Wert von rund 14'000 Euro (etwa 13'100 Franken) entdeckt. Das teilte der deutsche Zoll am Mittwoch mit.

Die 18-jährige Schweizerin war aus Nordmazedonien eingereist und wollte den «Grünen Kanal» für Reisende ohne anmeldepflichtige Waren passieren. Ein auffälliger Ring an ihrer Hand machte die Zollbeamten jedoch misstrauisch.

Bei der anschliessenden Kontrolle fanden die Beamten Schmuckstücke mit einem Gesamtwert von mehr als 14'000 Euro, die die junge Frau am Körper trug. Nach eigenen Angaben habe sie den Schmuck von ihrer Grossmutter erhalten.

Gegen die Reisende wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Neben Einfuhrabgaben in Höhe von rund 3000 Euro wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung von lediglich 600 Euro erhoben, da sich die junge Frau noch in Ausbildung befindet. Über die genaue Höhe einer möglichen weiteren Strafe muss noch entschieden werden.