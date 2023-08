Das Giraffenbaby mit seiner Mutter in einem undatierten Bild. Bild: Keystone/Brights Zoo via AP/Tony Bright

Im Südwesten der USA hat eine Giraffe ein Baby ohne Flecken zur Welt gebracht.

Das Giraffenbaby sei am 31. Juli nicht mit dem üblichen hellen Fell mit braunen Flecken, sondern mit einheitlich braunem Fell geboren worden, teilte der Brights-Zoo in Limestone im US-Bundesstaat Tennessee mit. Bright zufolge ist das Tier gesund. Es sei in dem Zoo gemeinsam mit seiner Mutter zu sehen.

Die kleine Giraffe hat noch keinen Namen. Der Zoo hat die Öffentlichkeit zur Hilfe bei der Namenswahl sowie zu Spenden für den Tierschutz aufgerufen. «Wir wollen dafür sorgen, dass künftige Generationen die Gelegenheit bekommen, diese wunderbaren Tiere in Zukunft zu sehen», teilte der Zoo bei Facebook mit. Zu den vorgeschlagenen Namen zählen Kipekee, was laut Zoo «einzigartig» bedeutet, Firali («ungewöhnlich»), Shakiri («sie ist am schönsten») und Jamella («Eine von grosser Schönheit»).

Der Zoo hofft laut eigenen Angaben, mit dem ungewöhnlichen Tier mehr Aufmerksamkeit für Giraffen zu schaffen.

Nach Angaben einer Stiftung für den Schutz von Giraffen ist die Zahl der Exemplare in freier Wildbahn in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen. In den 1980ern soll es mehr als 155 000 Giraffen in Afrika gegeben haben, heute sind es rund 117 000, wie die Giraffe Conservation Foundation mitteilte.

dpa/dor