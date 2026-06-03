Da die Prognose keine Aussicht auf komplikationsfreies und lebensfähiges Aufwachsen des Kalbes zuliess, wurde das Tier am Dienstag eingeschläfert. Nach dem Einschläfern erhielt Muttertier Indi die Möglichkeit, sich von ihrem toten Jungtier zu verabschieden. Die Elefantenmutter habe gespürt, «dass mit ihrem Kalb etwas nicht stimmt».
«Das ist frustrierend», sagte Dressen. «Wir hatten seit der Eröffnung des Elefantenhauses acht Geburten, wovon vier gut gelaufen sind und vier nicht.» Dabei habe es sich unter anderem um unterschiedliche Fehlentwicklungen aus unterschiedlichen Gruppen von Elefanten gehandelt: «Einzelfälle ohne kausalen Zusammenhang.»
Dressen sieht demnach kein Muster, weshalb er auch nicht die Tierhaltung in Frage stellt. Rational könne er nichts gegen diese Fehlbildungen machen.
Warum das Tier mit einer Fehlbildung zur Welt kam, ist laut Dressen bislang unbekannt. Er sagte: «Das Tier geht in die Pathologie des Tierspitals und wird untersucht. Es werden in den nächsten Tagen und Wochen viele Tests durchgeführt, um herauszufinden, was genau los war. Rein äusserlich gab es keine offenkundigen Dinge, die man hätte sehen können.»
«Kein Nutzen für Artenschutz»
Tierschützer sehen das anders. Sie forderten den Zoo schon verschiedentlich dazu auf, mit der Nachzucht von Elefanten aufzuhören. Der Zoo scheitere daran, die Jungtiere durchzubringen, schrieb bei einem vergangenen Todesfall die Fondation Franz Weber.
Der Zoo stecke Millionen in Neubauten oder den Unterhalt von Gehegen, um die Gefangenschaft für die Tiere erträglicher und für das Publikum attraktiver zu machen. Für den Artenschutz bringe das keinen Nutzen.
Bereits in den Jahren 2020 und 2023 wurden nicht lebensfähige Jungtiere geboren. Im Jahr 2020 wurde ein Kalb zudem durch andere Elefanten in der Gruppe vermutlich totgetreten. Im September 2025 starb ein Jungtier nach einer Beinverletzung beim Spielen.