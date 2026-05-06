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«Wirkten hungrig» Zoobesucher füttert Löwen mit Gulasch – Polizei rückt aus

Oliver Kohlmaier

6.5.2026

Für den Zoobesucher wirkten die Löwen «hungrig».
Für den Zoobesucher wirkten die Löwen «hungrig».
IMAGO/ITAR-TASS (Symbolbild)

Für ihn wirkten die Löwen «hungrig»: In Dortmund rückte die Polizei aus, weil ein Zoobesucher Löwen mit Schweinegulasch fütterte. Verboten ist das zwar nicht – dem 29-Jährigen drohen dennoch Konsequenzen.

,

Agence France-Presse, Redaktion blue News

06.05.2026, 19:42

06.05.2026, 20:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Dortmunder Zoo hat ein Besucher Löwen mit Schweinegulasch gefüttert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.
  • Der Polizei sagte der Mann, die Löwen hätten auf ihn «hungrig» gewirkt.
  • Schweinefleisch kann für Grosskatzen gefährlich sein. Sollte ein Tier erkranken, könnte der Zoo die Behandlungskosten einklagen.
  • Eine Straftat sei das Füttern von Löwen jedoch nicht, heisst es von der Polizei.
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Ein Mann hat Löwen im Dortmunder Zoo mit Schweinegulasch gefüttert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 29-Jährige warf das mitgebrachte Schweinefleisch in das Gehege der Raubkatzen, wie die Polizei in Dortmund am Mittwoch mitteilte.

Mitarbeiter beobachteten den Mann dabei und alarmierten die Polizei, als er seine Personalien nicht angeben wollte. Gegenüber den Beamten erklärte er, die Löwen hätten «hungrig» gewirkt. Er besuche den Zoo regelmässig, die Raubkatzen hätten diesmal jedoch «laute Geräusche» von sich gegeben. 

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Schweinefleisch kann für Löwen gefährlich sein

In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte schliesslich Reste von Schweinegulasch, von dem ein Teil bereits von einem Tier gefressen worden war. Für Grosskatzen kann rohes Schweinefleisch gefährlich sein. Eine Tierärztin des Dortmunder Zoos sicherte die Fleischreste.

Strafrechtliche Konsequenzen drohen dem Mann laut Polizei aber zunächst nicht, weil das Füttern von Löwen keine Straftat sei. Sollte eines der Tiere erkranken, könne der Zoo jedoch die Behandlungskosten zivilrechtlich einklagen, hiess es.

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