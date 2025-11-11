  1. Privatkunden
Aufwendige Restaurierung Turnschuh-Touristen kleistern goldenes Gipfelkreuz mit Aufklebern zu

dpa

11.11.2025 - 11:23

Echtes Blattgold ziert das Gipfelkreuz auf Deutschlands höchstem Berg. Doch bis weit hinauf ist es mit Stickern von Touristen übersät. Was jetzt mit dem Kreuz passiert.

,

DPA, Redaktion blue News

11.11.2025, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das goldene Gipfelkreuz auf der Zugspitze ist durch Hunderte Sticker beschädigt.
  • Jetzt wird es aufwendig restauriert – inklusive Entfernung der Aufkleber und neuer Vergoldung.
  • Wegen der gefährlichen Kletterei zum Original-Kreuz wurde an der Bergstation ein zweites, kleineres Kreuz aufgestellt, das gefahrlos beklebt werden darf.
Mehr anzeigen

Das berühmte goldene Gipfelkreuz an der Zugspitze strahlt nicht mehr in vollem Glanz. Es ist mit Hunderten Stickern beklebt, mit denen sich Besucher auf Deutschlands höchstem Berg verewigt haben. Nun muss es restauriert werden. 

Die Demontage und der Transport des 4,88 Meter hohen und 300 Kilogramm schweren Kreuzes ins Tal ist aufwendig. Ein Helikopter holt es am Gipfel in 2962 Metern Höhe ab. Im Tal wird es auf einem Lastwagen in die Werkstatt der Kunstschmiedin Andrea Würzinger nach Eschenlohe gebracht. Allein die Restaurierung soll nach Angaben der Bayerischen Zugspitzbahn einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag kosten.

Am 28. November zum Start der Skisaison – so hoffen die Zugspitzbahn und die Kunstschmiedin – sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und das Kreuz an seinen Platz zurückgebracht werden.

Sticker statt Glanz 

Würzinger wird die dicke Schicht Aufkleber vorsichtig entfernen, den Untergrund schleifen und anschliessend Lack und neues Blattgold aufbringen.

Sie habe 500 Blatt hauchdünnes Blattgold in der Grösse von acht mal acht Zentimeter bestellt, sagt Würzinger. Kosten: rund 1500 Euro (knapp 1400 Franken). Der Goldpreis ist hoch. «Wir wollen versuchen, nur da zu vergolden, wo kein Gold mehr ist.» 

Die Sticker-Wut der Besucher ist in den vergangenen Jahren eskaliert. Als das Kreuz, 1993 von ihrem Vater Franz Würzinger gebaut, nach etwa 15 Jahren erstmals nachvergoldet wurde, hätten darauf drei Sticker geklebt, berichtet die Tochter. Bei der Neuvergoldung zum Start der neuen Zugspitzseilbahn 2017 waren es rund 70 – und nun kleben Hunderte Sticker in drei Lagen auf dem Kreuz.

Selfie-Rausch und Absturzgefahr 

Immer weiter mussten die Gäste sich auf dem engen Gipfel nah des Abgrunds mit akrobatischen Übungen zuletzt nach oben recken oder gar hochklettern, um ihre Aufkleber anzubringen – unter grosser Absturzgefahr.

Auch der Weg von der Bergstation hinüber zum echten Kreuz ist – wenngleich kurz – nicht ohne Gefahren. Oft liegt an der kurzen Kletterstelle Schnee, der Fels ist von vielen Besuchern glatt geschabt und zuweilen rutschig. Und mancher trägt gar Turnschuhe oder noch ungeeigneteres Schuhwerk.

An schönen Tagen herrscht regelrecht Gedränge auf dem engen Gipfel: Auch Selfies vor der spektakulären Kulisse sind begehrt.

Zweites Kreuz

Um Gästen eine sichere und für alle zugängliche Möglichkeit zu geben, Aufkleber anzubringen, hat die Bayerische Zugspitzbahn inzwischen an der Bergstation ein zweites, kleineres Kreuz nach dem Abbild des Originals aufgestellt, das nach Lust und Laune beklebt werden darf.

 «Wir hoffen, dass die Gäste das zweite Kreuz und damit die gefahrlose Variante nutzen», sagt die Sprecherin der Zugspitzbahn, Laura Schaper. Bisher sei zwar nichts passiert. Viele Besucher seien für den Weg zum Kreuz aber nicht gut gerüstet. 

Kreuz mit Geschichte 

Würzinger wird sich auch die vier Strahlen des Kreuzes genau ansehen. Schon zwei Mal ist in der Vergangenheit einer davon abgebrochen. Die Kunstschmiedin vermutet, dass Besucher im Winter, wenn der Schnee hoch genug liegt, sich fürs Foto an die Strahlen hängen. Dabei könnten kleine Risse entstehen, sodass später ein kräftiger Sturm reicht, um einen Zacken abzureissen – zumal in der Höhe neben dem Wind auch extreme Temperaturschwankungen auf das Material wirken.

Die Würzingers sind seit Jahrzehnten die Zugspitz-Gipfelkreuz-Spezialisten. Vater Franz war in den 1990er Jahren mit dem Bau des neuen Kreuzes beauftragt worden, da das originale Kreuz aus dem Jahr 1851 nicht mehr zu reparieren war. Das Original ist im Museum Werdenfels zu sehen. Es weist Einschusslöcher auf. Am 28. April 1945 hatten sich laut dem ehemaligen Museumsleiter Josef Kümmerle amerikanische Soldaten auf den Gipfel fahren lassen und das Kreuz beschossen.

Video zum Thema

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Videos aus dem Ressort

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Vor Vietnams Küste hat der Taifun Kalmaegi ein uraltes Schiffswrack freigelegt – ein spektakulärer Fund. Das Holzschiff könnte aus der Blütezeit des Handels in Hoi An stammen, als Seide, Keramik und Gewürze um die Welt gingen.

11.11.2025

Kurz vor dem Aussterben: Fischweibchen, ledig, sucht ...

Kurz vor dem Aussterben: Fischweibchen, ledig, sucht ...

Der Roi du Doubs steht kurz vor dem Aussterben in der Schweiz. Im Spätsommer wurde ein Weibchen dieser Fischart gefunden. Für eine erfolgreiche Nachzucht muss aber mindestens noch ein Männchen her.

29.11.2023

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Eierschwämmli und Steinpilze kennst du vermutlich. Aber einen superleckeren Hallimasch? – Eben. Pilzerkennungs-App sollen helfen, dein Repertoire zu erweitern. Und was sagt Zürichs oberster Pilzkontrolleur dazu?

27.10.2023

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Kurz vor dem Aussterben: Fischweibchen, ledig, sucht ...

Kurz vor dem Aussterben: Fischweibchen, ledig, sucht ...

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Mehr Videos

