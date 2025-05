Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat einen Fahrdienst-Chauffeur angeklagt, der in seinem Auto mehrere Frauen sexuell missbraucht haben soll. Symbolbild: Keystone

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen einen 44-jährigen Italiener Anklage wegen verschiedener Sexualdelikte erhoben. Er soll sich unter anderem als Uber-Fahrer an weiblichen Fahrgästen vergangen haben.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann gab sich angeblich in Zürich als Uber- oder Bolt-Fahrer aus und missbrauchte Frauen in seinem Auto.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Sexualdelikten in drei Fällen angeklagt.

Die Justiz fordert für den Beschuldigten eine unbedingte Freiheitsstrafe, ein Berufsverbot und eine Landesverweisung. Mehr anzeigen

Drei Vorfälle haben zur Anklage gegen einen 44-jährigen Italiener geführt, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. In allen drei Fällen war der Mann jeweils nachts mit seinem privaten Fahrzeug in der Stadt Zürich unterwegs. Er operierte dabei entweder als Uber- oder Bolt-Fahrer, oder gab sich gegenüber den Opfern fälschlicherweise als Fahrer einer dieser Fahrdienste aus.

In seinem Fahrzeug soll er die Opfer dann sexuell missbraucht haben. In einigen Fällen verriegelte er dabei das Auto, damit die Frauen es nicht verlassen konnten.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Beschuldigten eine unbedingte Freiheitsstrafe, ein Berufsverbot und eine Landesverweisung. Der Termin der Gerichtsverhandlung ist noch nicht bekannt.