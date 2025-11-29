Zürcher Student löst Lawine aus – und entkommt nur knapp

Ein 21-jähriger Student aus Zürich sorgt auf Instagram für Aufsehen. Beim Freeriden löst er eine Lawine aus, der er in letzter Sekunde entkommt. Seine Helmkamera filmt alles mit.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Zürcher Student sorgt mit einem Mitschnitt seiner Filmkamera in den sozialen Medien für Diskussionen.

Beim Freeriden löste er eine Lawine aus und entkommt ihr nur knapp.

Zwei seiner Begleiter blieben ebenso unverletzt Mehr anzeigen

«Lawine! Hey»: Ein 21-jähriger löst beim Freeriden durch tiefen Neuschnee in Engelberg OW eine Lawine aus und entkommt ihr in letzter Sekunde. Zwei seiner unterhalb fahrenden Begleiter blieben ebenfalls unverletzt, weil die Lawine sie verfehlte.

Nun sorgt der ETH-Student aus Zürich mit dem Vorfall in den sozialen Medien für Diskussionen. Denn er trug währenddessen eine Helmkamera und veröffentlichte die gefährliche Szene auf Instagram. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Video hunderttausende Male angesehen.

«Ich hatte einen Plan»

Viele Nutzer kritisieren den Studenten für die waghalsige Aktion abseits der Piste oder betonen, wieviel Glück der junge Freerider hatte. Der Zürcher selbst schreibt unter das Video:

«Deine tägliche Erinnerung daran, dass es nicht immer nur Spass und Spiel ist. Das war vor einer Woche in Engelberg, derzeit sind die Bedingungen gefährlich, sei vorsichtig.»

Auf Kritik an seinem Vorgehen reagiert der Zürcher Student und kommentiert, dass vor ihm bereits andere die Route gefahren und die Bedingungen nicht immer leicht abzuschätzen seien. Zudem habe er eine Lawinenausrüstung getragen, wie der junge Mann gegenüber «20 Minuten» betont. «Ich hatte keine Angst. Ich hatte einen Plan.»