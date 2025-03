Zug überrollt Schlafenden auf Gleisen Ein offenbar betrunkener Mann hatte sich zum Schlafen auf Bahngleise gelegt. Dort wurde er prompt von einem Zug erfasst. 09.03.2025

Riesenglück hatte ein Mann am Samstag in Peru. Zum Ausruhen hatte er sich ausgerechnet Bahngleise ausgesucht und wurde prompt von einem Zug erfasst.

Reuters/tpfi Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Peru ist ein betrunkener Mann auf Bahngleisen eingeschlafen.

Ein herannahender Zug erfasste den 28-jährigen Juan Carlos Tello.

Er überlebte den Unfall und zog sich nur leichte Verletzungen an seiner linken Hand zu. Mehr anzeigen

Die Aufnahme der Überwachungskamera lässt den Atem stocken – doch der Vorfall verlief am Ende relativ glimpflich. In Peru schläft ein Betrunkener in einem Gleisbett, als sich ein Zug nähert, ihn erfasst und mit sich schleift. Wie die Behörden des südamerikanischen Landes am Samstag mitteilten, war der 28-jährige Juan Carlos Tello bei dem Unfall im Bezirk Ate offenbar betrunken auf den Gleisen eingeschlafen.

«Der Zug hat ihn überfahren und wie durch ein Wunder nicht getötet», sagte der für die Sicherheit im Bezirk Ate zuständige General Javier Avalos. «Er war offenbar betrunken, schlief auf den Gleisen ein und merkte nicht, dass der Zug kam.»

Er konnte unmittelbar nach dem Unfall aufstehen und sich bewegen. Retter brachten den Mann ins Krankenhaus. Dort wurden nur leichte Verletzungen an seiner linken Hand festgestellt.