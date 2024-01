Zug erfasst in Graubünden fünf Pferde

Spuren des Zusammenstosses am Triebzug der Rhätischen Bahn. Bild: Keystone

Ein Zug der Rhätischen Bahn (RhB) hat am Samstagabend bei Madulain GR fünf Pferde erfasst. Alle fünf Tiere wurden auf der Stelle getötet. Am Triebzug entstand grosser Sachschaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend sind Pferde auf eine Bahntrasse der Rhätischen Bahn bei Madulain GR gelangt.

Dabei kam es zu einer Kollision.

Alle fünf Tiere wurden auf der Stelle getötet. Mehr anzeigen

Wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, waren die Tiere nach ersten Erkenntnissen aus einem Gehege ausgebrochen. Dieses befindet sich in La Punt Chamues-ch. In einer unübersichtlichen Kurve kam es zur Kollision zwischen den Tieren und dem Zug, der in Richtung La Punt Chamues-ch fuhr.

Zur Räumung der Unfallstelle musste die RhB ein Spezialfahrzeug einsetzen. Bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten fielen acht Züge aus und wurden durch Busse ersetzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall eingeleitet.

sr, sda