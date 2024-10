Der Zug ist wahrscheinlich aufgrund eines Steinschlags entgleist. Bild: Keystone

Bei einem Zugunglück in Norwegen ist ein Mensch ums Leben gekommen, vier Personen erlitten Verletzungen. Nach Angaben der Polizei waren 55 Personen an Bord der Bahn, als sie nahe dem Ort Finneidfjord im Norden des Landes entgleiste.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Entgleisung eines Zugs im Norden Norwegens infolge eines Steinschlags ist ein Mensch getötet worden, vier weitere Menschen wurden verletzt.

Der Zug wurde auf dem Weg von Trondheim in die nördliche Stadt Bodo am Donnerstag von herabfallenden Felsbrocken getroffen, wie ein Polizeivertreter dem Sender NRK sagte.

Nach Angaben der Polizei waren 55 Personen an Bord der Bahn. Mehr anzeigen

Die unverletzten Passagiere wurden mit einem Bus in ein provisorisches Aufnahmezentrum in der Nähe geschickt, wie Einsatzleiter Bent Are Eilertsen der Nachrichtenagentur NTB mitteilte.

Die Polizei vermutet, dass der Zug, der auf dem Weg von Trondheim nach Bodø war, aufgrund eines Steinschlags entgleiste. Der Zug rutschte teilweise einige Meter bis zur Europastrasse 6 hinunter.

Norway: Train derails due to rockslide – one deadhttps://t.co/zsXLRkAPE0 pic.twitter.com/q1z1PfVkVP — Nordic News (@Nordic_News) October 24, 2024

Wie der Rettungsdienst der Region im Onlinedienst X erklärte, wurden drei Hubschrauber, die Feuerwehr und Rettungsdienste entsandt.

Felsbrocken auf den Gleisen

Auf Aufnahmen war zu sehen, dass die Lokomotive sowie der erste von fünf Waggons entgleist und einen Hang hinabgerutscht waren.

Zeugen berichteten Medien zufolge von grossen Felsbrocken auf den Gleisen. Es wurde eine Untersuchung durch Geologen erwartet, bevor die Aufräumarbeiten beginnen können.

In der zerklüfteten Landschaft Norwegens sind Erdrutsche keine Seltenheit - insbesondere im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt.

SDA/AFP/tpfi