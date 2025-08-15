Bei einem Zugunglück im Süden Dänemarks ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt.
Das Unglück ereignete sich, als ein Schnellzug mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstiess. Zwei Menschen wurden nach Presseberichten mit Hubschraubern ins Spital eingeliefert.
Schülergruppe mit an Bord
Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Schienennetzbetreiber Banedanmark teilte im Onlinedienst X mit, der Zug sei an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug zusammengestoßen.
Dänische Medien berichteten, mindestens zwei Waggons seien entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens DSB waren 95 Menschen an Bord des Zuges, der auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kopenhagen und Sönderborg unterwegs war. Unter ihnen war demnach eine Schülergruppe aus Sönderborg.
Der er sket en togafsporing på strækningen mellem Tinglev og Kliplev, efter at et tog har ramt et køretøj i en overkørsel. Banedanmark har en undersøgelsesvagt på vej til stedet for at undersøge, hvad der er sket. Strækningen er indtil videre spærret for trafik.