In Dänemark gab es nach einem Zusammenstoss von einem Schnellzug und einem Fahrzeug einen Toten und mehrere Verletzte. An Bord des Zuges befanden sich 95 Menschen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Süd-Dänemark sind ein Schnellzug und ein landwirtschaftliches Fahrzeug miteinander kollidiert.

Ein Mensch ist bei dem Unglück gestorben, mehrere wurden verletzt.

An Bord des Zuges waren 95 Menschen. Unter ihnen befand sich auch eine Schülergruppe. Mehr anzeigen

Bei einem Zugunglück im Süden Dänemarks ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt.

Das Unglück ereignete sich, als ein Schnellzug mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstiess. Zwei Menschen wurden nach Presseberichten mit Hubschraubern ins Spital eingeliefert.

Schülergruppe mit an Bord

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Schienennetzbetreiber Banedanmark teilte im Onlinedienst X mit, der Zug sei an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug zusammengestoßen.

Dänische Medien berichteten, mindestens zwei Waggons seien entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens DSB waren 95 Menschen an Bord des Zuges, der auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kopenhagen und Sönderborg unterwegs war. Unter ihnen war demnach eine Schülergruppe aus Sönderborg.