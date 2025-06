Die Zugspitze ist ein beliebtes Ziel – für voll ausgerüstete Alpinisten, wie für unbedarfte Gäste, die mit der Bergbahn bis knapp unter den höchsten Punkt Deutschlands fahren. IMAGO/imagebroker

Zu viele Touristen nehmen den kurzen, aber anspruchsvollen Aufstieg von der Zugspitzbahn zum Gipfel unausgerüstet und ungesichert unter die Sandalen. Für sie gibt es bald ein zweites Gipfelkreuz – in der Bergstation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zugspitze (2962 m) erhält ein zweites Gipfelkreuz.

Es steht im Innern der Bergstation der Zugspitzbahn und soll schlecht ausgerüstete Besucher*innen davon abhalten, den gefährlichen Weg zum Gipfel zu unternehmen.

Nicht bergtaugliche Tourist*innen verursachen laut Zugspitzbahn immer wieder für Bergnotfälle und brenzlige Situationen. Mehr anzeigen

«Do wunderst di nix mehr!», kommentiert ein Mann seinen eigenen Videoclip. Im Fokus hat er einen Mann in Birkenstock-Sandalen, der eine der Metallleitern hochklettert, die zum Gipfel der Zugspitze (2962 m) führen. Über ihm Bergsteiger in voller Montur, die sich am Stahlseil neben der Leiter sichern. «Echt geil, wie d'Leit unterwegs san», entfährt es dem Filmer.

Deutschlands höchster Gipfel ist mit einer Seilbahn erschlossen. Viele Alpinist*innen steigen aber stundenlang zu Fuss auf und treffen auf den letzten Metern ihres Wegs, mit Klettergurt, Bergschuhen, Helm und allem, was es für das Bergsteigen braucht, auf Gäste, die mit der Gondel eingeschwebt sind.

Das Kreuz ist nur wenige Minuten von der Bergstation entfernt. Eine Einladung für Touris, die im lockeren Sommer-Outfit neben dem Gipfelkreuz der Zugspitze ein Selfie schiessen wollen. Die Folge sind Szenen, wie im Video.

Der kurze Weg zum höchsten Punkt ist ein Klettersteig in Absturzgelände, der Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erfordert.

Bergnotfälle wegen Flipflop-Gipfelstürmer*innen

Wie die «Süddeutsche Zeitung» spitz bemerkt, tue man sich im Freistaat Bayern schwer damit, den Leuten etwas vorzuschreiben – etwa Sicherung, Helm oder bergtaugliches Schuhwerk auf einem Klettersteig in Absturzgelände. Die Gäste sollen selber entscheiden, wie sie den Gipfel erklimmen.

Das führt laut einer Sprecherin der Zugspitzbahn immer wieder zu brenzligen Situationen und Einsätzen der Bergwacht. Menschen rutschten ab oder kämen nicht mehr weiter, so die Vertreterin der Bahn im Bayerischen Rundfunk. Wer schon im senkrechten Fels unterwegs war, weiss: Hochklettern ist einfacher, als Absteigen.

Damit es an der Zugspitze seltener zu brenzligen Situationen und Bergnotfällen kommt, erhalten die Flipflop-Gipfelstürmer jetzt ihr eigenes Kreuz. Dieses steht auf 2950 Metern über Meer und damit nur unwesentlich tiefer als jenes auf dem höchsten Punkt Deutschlands. Und noch praktischer: Es befindet sich im Gebäude der Bergstation. Kreieren soll es der bayerische Künstler Bernhard Rieger aus Material vom Baumarkt. Ab dem 3. Juli wartet es auf die ersten Besucher*innen.

Das Originalkreuz steht seit 30 Jahren im Tal

Unklar ist, ob die nicht bergtauglich ausgestatteten Besucher*innen weiterhin den Klettersteig zum Gipfel in Angriff nehmen dürfen. Sind die Verhältnisse so, wie die «Süddeutsche» sie beschreibt, dann wohl eher nicht. Dann lebt das zweite Gipfelkreuz von der Hoffnung, dass sich die Touris mit dem Selfie vom Indoor-Kreuz zufriedengeben.

Als Bonus können sie sich darum herum in einer Ausstellung anschauen, wie das erste Gipfelkreuz 1851 auf die Zugspitze transportiert wurde. Die Bahn fährt seit 1930 bis knapp unter den Gipfel. Auf diesem steht im Übrigen seit 1993 ein Replikat des Originalkreuzes, das stark verwittert, überdies nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch Freudenschüsse amerikanischer Soldaten beschädigt worden war.

Das Original steht im Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen. Bequem und ungefährlich in Sandalen erreichbar.

