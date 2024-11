Zwei junge Frauen erliegen ihren Verletzungen

Bei einem Unfall mit einem Quad verletzten sich zwei junge Frauen so schwer, dass sie im Spital gestorben sind. (Symbolbild) IMAGO/Depositphotos

Eine Woche nach einem schweren Quad-Unfall in Schwarzsee FR sind zwei junge Frauen ihren Verletzungen erlegen. Die genauen Unfallumstände sind weiterhin unklar.

sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei junge Frauen sind eine Woche nach einem Quad-Unfall gestorben. Das Quad kollidierte mit einem geparkten Auto.

Sie wurden per Helikopter ins Spital gebracht und erlagen dort ihren Verletzungen.

Die genauen Unfallumstände sind weiterhin unklar. Mehr anzeigen

Eine Woche nach einem schweren Unfall mit einem Quad in Schwarzsee im Kanton Freiburg sind zwei Frauen im Alter von 20 und 26 Jahren an ihren Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich am 4. November, als das Quad mit einem geparkten Auto kollidierte.

Die Kantonspolizei Freiburg teilte am Montag mit, dass die genauen Umstände des Unfalls noch nicht geklärt sind. Nach dem Vorfall, der sich um 17.00 Uhr ereignete, wurden die beiden Frauen per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Angaben der Polizei geriet das Quad aus noch ungeklärten Gründen nach rechts und prallte heftig gegen ein Auto, das auf einem Parkplatz neben der Seestrasse abgestellt war.

